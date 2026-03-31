拍攝戰火摧殘畫面「判處死刑」　伊朗政府警告：等於通敵

▲伊朗首都德黑蘭遭美軍與以色列轟炸。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

伊朗政府嚴厲警告，任何人若拍攝並分享境內遭受攻擊的戰損照片或影片，將被視為「與敵對國家合作」的間諜行為，恐被國家處以死刑，並且沒收所有財產。

拍攝戰損恐判死 司法部最新警告

伊朗官媒《法斯通訊社》（Fars）報導，司法部發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）表示，根據該國加重間諜罪的法律規定，透過拍照或攝影向敵人提供資訊者，懲處方式為執行處決，並且沒收所有財產。

他說，「當遭受破壞區域的照片被拍下，敵人就能得知目標是否精準定位。以這種方式向敵人提供資訊，如同在情報方面與敵人合作，立法者已規定（刑罰為）判處死刑及沒收所有財產。」

斷網+處決 伊朗戰時大規模鎮壓

英國《天空新聞》報導，自從戰爭爆發以來，伊朗一直處於大規模斷網狀態。網路監測組織NetBlocks數據顯示，最新一波斷網已持續逾744小時。

伊朗司法部附屬媒體《米贊新聞網》（Mizan）31日證實，2名男子因涉嫌參與多起國內襲擊事件，包括向政府大樓發射武器而遭處決。他們還被指控與海外對抗組織「伊朗人民聖戰者組織」（MEK）有關。

戰爭期間，伊朗經常傳出處決新聞。另外2名與該組織有關連的男子30日也被處決，還有其他人因涉嫌與美國及以色列共謀而遭定罪。