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找黑幫「凌虐開槍」害店員墜樓亡　台南超商女店長二審刑度減輕

▲台南永康墜樓命案者母親對檢察官聲押、交保等裁定表示「無法接受」，並強烈要求對兇手要「一命賠一命」，以對死者及家屬有合理交代。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南高分院宣判超商囚虐案，二審判決出爐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

備受社會關注的台南永康全家超商丁姓店員遭囚虐墜樓命案，台灣高等法院台南分院3月31日判決，二審合議庭撤銷一審關於陳羿伶、劉佳宥、曾漢仁、方秋絨、高品揚等5人「私行拘禁致人於死」的定罪，改依「結夥三人以上攜帶兇器強盜罪」論處；其中曾漢仁因在陽台持槍抵住被害人並開槍，另論以「傷害致人於死罪」，合併執行有期徒刑14年。

判決資料指出，原全家超商某店店長陳羿伶，懷疑丁姓員工侵吞公款，竟夥同「海文企業社」組織成員劉佳宥、曾漢仁等多人，於2023年4、5月間兩度將丁男控制在超商倉庫內，不僅徒手、持酒瓶及鈑手毆打，更持塑膠水管凌虐。被告等人更利用丁男遭拘禁不能抗拒之際，強迫其簽下百萬元本票，並恐嚇其母匯款20萬元至陳女帳戶。

同年5月3日中午，被告曾漢仁監控丁男返回永康區住處。曾男因不滿丁男拖延不願回超商，竟在陽台持槍抵住丁男後腰威嚇並擊發子彈，雖未中要害，但丁男因不堪長期凌虐且聽聞將被帶往阿蓮進一步傷害，在求救無門的絕望下自陽台跳樓身亡。

▲台南永康墜樓命案，曾嫌（左1）等 2人因涉嫌重罪及滅證等犯情，被台南地院裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一審認陳羿伶犯結夥3人以上強盜罪，處有期徒刑8年；又共同犯私行 拘禁致人於死罪，處有期徒刑10年。應執行有期徒刑15年。 未扣案犯罪所得新台幣20萬元沒收；劉佳宥犯結夥3人以上強盜罪，處有期徒刑13年；又共同犯私行 拘禁致人於死罪，處有期徒刑14年，應執行有期徒刑25年。曾漢仁犯結夥3人以上強盜罪，處有期徒刑7年6月；又共同犯 私行拘禁致人於死罪，處有期徒刑9年。應執行有期徒刑12年。方秋絨幫助犯傷害罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1 千元折算1日；又共同犯私行拘禁致人於死罪，處有期徒刑7年6 月。高品揚共同犯私行拘禁致人於死罪，處有期徒刑8年。 林志豪犯結夥3人以上強盜罪，處有期徒刑8年。本案被告及檢方不服提起上訴。

台南高分院合議庭審理後指出，一審台南地院判處5人私行拘禁致死罪存有違誤。法官認定，曾漢仁持槍及開槍行為係「臨時起意」，已超出其餘被告原本傷害、妨害自由及加重強盜的犯意聯絡。證據顯示，除曾漢仁外，其餘被告4人並不知悉槍枝存在，亦難預見曾男會對被害人開槍。因此，跳樓輕生的因果責任應由曾漢仁個人單獨負擔「傷害致人於死」罪責。

二審判決主嫌劉佳宥執行刑由25年減為17年、陳羿伶由15年減為12年、曾漢仁由12年改判為14年；其餘共犯方秋絨、高品揚及林志豪則分別依加重強盜等罪判處7年2月至8年不等刑期。全案仍可上訴。

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