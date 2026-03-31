選前掃黑金！士檢攜新北政風「查賄、防詐、盯塑膠囤貨」3箭齊發

▲士檢檢察長王以文（右3）拜會新北市政風處，強化查賄防詐合作。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署強化選前查賄與民生物資監控！士檢檢察長王以文今（31）日親自率隊拜會新北市政府政風處，雙方針對年底九合一選舉查察、防制詐騙及塑膠製品囤積哄抬價格等議題交換意見，並同步啟動檢廉聯防機制，透過情資共享與跨機關合作，提前掌握異常動態，維護選舉公正與市場秩序。

檢察長王以文今（31）日率「查察賄選及暴力執行小組」主任檢察官劉東昀及政風室主任沈沛樺，拜會新北市政府政風處處長許家錦，雙方就地方選舉查察、防詐騙及塑膠製品囤貨炒價等議題進行交流，並建立事前聯繫及事後情資掌握機制，透過資源整合強化預警能力，提升第一線查察效能。

王以文指出，面對今年底九合一選舉，阻絕非法金流與暴力介選是當前首要任務，士檢已啟動專案部署，將秉持「嚴查賄選、迅速偵辦」方針，串聯政風及在地網絡，強化情資蒐報與異常通報機制，同時深化檢廉情資共享並加強防詐宣導，提升整體防制效能。

▲士檢與新北政風處交流查賄防詐。（圖／記者黃宥寧翻攝）



此外，針對近期市場關注塑膠製品供應與價格波動，士檢也表態，對於囤積塑膠製品或哄抬價格等影響民生物資供應的行為，將依法查處，透過跨機關合作防堵不法，確保市場秩序與民眾權益不受影響。

新北市政府政風處長許家錦則表示，將全力配合檢察機關推動反賄選與防詐工作，若掌握疑似賄選、非法介選或囤積哄抬物資等線索，將透過既有政風通報機制即時回報，協助檢方迅速偵辦；未來雙方也將持續深化合作，以具體行動維護選舉公正與社會安定，提升民眾信賴。