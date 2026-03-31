最多可領1.2萬台幣！南韓「發放補助金」編追加預算　對抗高油價

▲南韓總統李在明31日在青瓦台召開國務會議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著中東戰事持續、伊朗實質封鎖荷姆茲海峽使國際油價飆漲，南韓經濟面臨「三高衝擊」。對此，南韓總統李在明今（31）日在青瓦台主持國務會議，通過規模26.2兆韓元的追加編列預算案，向對所得後70%、約3580萬名國民發放每人10萬至60萬韓元（約新台幣2092至1萬2555元）補助，並同步投入資源抑制油價與穩定民生。

根據《韓聯社》，這項預算案被命名為「為克服中東戰爭危機的2026年度追加編列預算」，是李在明政府去年6月上任以來第二次提出的追加編列預算案，整體支出規模達753.1兆韓元（約新台幣15兆元），較原本的總預算（727.9兆韓元）增加了25.2兆韓元，另編列1兆韓元用於償還國債，顯示政府面對外部衝擊採取明確擴張性財政應對。

此次政策核心之一，是針對高油價衝擊發放現金補助。政府將對所得後70%的民眾、約3580萬人發放補助金，每人可領取10萬至60萬韓元，總規模約4.8兆韓元，並以現金形式發放。該金額約為去年「民生恢復消費券」規模的40%，顯示當局將直接補貼視為短期刺激內需與減壓的重要手段。

▲受到中東戰事影響，南韓中小企業前景惡化，圖為位於京畿道安山市的紡織工廠。（圖／VCG）

除直接補助外，南韓政府亦編列約5兆韓元，用於實施石油最高價格制度及降低燃料費、交通費等措施，以減輕能源成本對民眾與企業的負擔。同時，中央也將向地方政府提供近10兆韓元的財政支援，以強化地方財政體質，避免衝擊進一步擴大。

在宏觀經濟層面，隨著國際油價已突破每桶100美元，南韓正面臨高物價、高利率與高匯率交織的「三高」壓力。南韓政府評估，此次追加預算可望將經濟成長率提高約0.2個百分點，藉由擴大支出穩住景氣。

南韓企劃預算處新任處長朴洪根指出，「高油價、高物價對於小商家和青年等弱勢族群帶來更大負擔」，強調為了避免澆熄好不容易復甦的經濟火苗，政府有必要迅速推出財政支援。

南韓政府預計於31日下午將預算案送交國會審議，朝野將在4月初展開審查程序，目標於4月10日在國會本會議完成表決。