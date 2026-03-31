美以空襲伊朗14死27傷！大樓炸毀慘況曝　以軍：可再打好幾周

▲ 一棟住宅大樓被炸毀。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與以色列30至31日夜間對伊朗發動新一輪大規模空襲，多座城市遭受猛烈轟炸，造成至少14人喪生、27人受傷。其中德黑蘭南部城市馬哈拉特（Mahallat）遭飛彈襲擊，造成11人死亡，包含3名兒童和2名母親，另有15人受傷，4棟住宅建築全毀。

馬哈拉特住宅區遭襲 挖土機清理瓦礫

????فوری؛ هم اکنون

حمله هوایی به یک منطقه مسکونی دیگر در تهران / مصدومان با تلاش امدادگران هلال احمر رهاسازی و انتقال داده شدند



The footage clearly shows the first moments after an airstrike on a residential area and Iranian Red Crescent aid workers attempting to rescue their… pic.twitter.com/9XzyGHW7To — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 31, 2026

伊朗《邁赫爾通訊社》及《塔斯尼姆通訊社》引述官員指出，馬哈拉特市區約於30日晚間11時遭到攻擊。伊朗紅新月會公布的影像顯示，一棟住宅區建築物牆面被炸毀，挖土機正清理現場瓦礫。

北部城市桑揚（Zanjan）一座清真寺行政大樓31日上午遭襲，造成3死12傷，清真寺金色圓頂遭彈片破壞，鄰近的賓館、圖書館及商店均受波及。

德黑蘭、伊斯法罕傳爆炸 變電站遭擊中停電

首都德黑蘭與第3大城伊斯法罕也傳出劇烈爆炸聲響，社群媒體上一段經CNN定位的影片顯示，伊斯法罕市區發生一連串大規模爆炸，畫面中可見當地大清真寺的尖塔。

《法斯通訊社》報導，德黑蘭東、西部均傳爆炸，彈片擊中變電站一度導致大規模停電，後來已恢復供電。

以軍備妥數周作戰 納坦雅胡稱戰爭過半

以色列軍方發言人肖沙尼（Nadav Shoshani）31日強調，以軍已做好持續作戰數周的準備，「我們擁有足夠的攻擊目標、彈藥及人力」，但最終決定權掌握在政治領導層手中。此前以色列總理納坦雅胡聲稱，這場戰爭已「已經過了一半」。