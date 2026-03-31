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帥又有錢「大家說是好老公」　妻見LINE崩潰：我不想離婚！網傻了

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲婚後還約劈腿對象見面，人妻看LINE崩潰。（圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

「我不想離婚，到底為什麼會這樣？」一名人妻表示，自己擁有一段看似完美的婚姻，老公外表、收入與個性都很好，兩人已經結婚多年並育有孩子，沒想到近期卻發現，丈夫仍持續與婚前劈腿的對象聯繫，甚至每年都會主動邀約見面。文章曝光後，引發網友嘆道，「得不到的永遠最美」。

一名女網友在臉書《靠北婚姻》透露，老公是大家公認的神隊友，長得帥、收入好、待人也極好，不過甜蜜婚姻背後，卻有著一段揪心內幕。她當初與老公交往期間，對方曾與另一名女生維持近一年的劈腿關係，直到事情曝光後，老公才立刻斷聯，並向她求婚。

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原諒走入婚姻　沒想到LINE紀錄藏秘密

原PO坦言，當時選擇原諒並走入婚姻，如今兩人也建立家庭，生活看似回到正軌，但沒想到最近查看LINE紀錄時，才發現事情並沒有真正結束。老公這些年來仍不時與該名女子聯繫，雖然對話內容並不露骨，也沒有頻繁聊天，但幾乎每年都會提出見面邀約，大約一年一次，但也未必真的約成。

然而讓她心碎的是，老公會特別挑漂亮餐廳約對方吃飯，甚至換新車後還邀請對方出來看車，以及請特休帶對方出去用餐，種種行為都讓她難以接受。

更讓原PO崩潰的是，就連夫妻即將出國旅遊前，老公仍傳訊息給對方表示「等我回來再約妳」，讓她看了相當受傷。她坦言自己並不想離婚，但面對這樣的情況，內心充滿困惑與痛苦，「到底為什麼會這樣？」

貼文曝光後，引發網友搖頭嘆道，「得不到的永遠最美，我們就是不美的那個」、「你是現實選擇，她是夢想實現，簡單說就是你適合當老婆，她適合當情人，男人一般很貪心，你又找了一個人人愛的」、「找先生把話說開，這種狀況不能放任，不然長痛不如短痛」、「離吧！過來人的經驗，他們斷不掉，痛苦的是自己」。

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