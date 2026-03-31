起底持刀闖中駐日使館自衛隊官員　陸外交部反問日：灌輸什麼思想

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

針對持刀闖入中國駐日大使館的日本自衛隊官員已被警方送檢，大陸外交部發言人毛寧今（31）日表示，此事件暴露出日本右翼思想與扭曲歷史觀的危害，並質疑自衛隊在培訓過程中灌輸極端思想。毛寧強調，日本自衛隊右傾化與「再軍事化」值得國際社會高度警惕，中方敦促日方徹查事件並從根本杜絕。

中國外交部今31日舉行例行記者會，媒體問及，「據報導，持刀闖入中國駐日本大使館的自衛隊官員已被日本警方送檢，請問中方對此有何評論？」

毛寧表示，這次事件暴露出日本右翼思想和扭曲歷史觀的流毒之深、危害之大。據報導，日本防衛大學每年有集體參拜靖國神社的「慣例」。2024年前海上自衛隊高官居然出任靖國神社宮司，這是靖國神社首次由退役自衛隊將領出任最高職位。

毛寧指出，自衛隊長期邀請極端仇華的極右翼分子參與教學，培訓教材中充斥著歪曲美化二戰侵略歷史的內容。非法闖入中國使館的自衛隊官員的父母稱，他在家鄉成長學習期間並沒有極端表現，完全不知道他為什麼要這麼做。

毛寧進一步表示，此人在自衛隊接受了9個月的後備幹部培訓課程，在這一過程中，自衛隊到底向他灌輸了什麼思想？進行了什麼教育？值得關注、調查和深思。

最後，毛寧強調，日本自衛隊右傾化、日本「再軍事化」值得國際社會高度警惕。中方再次敦促日本方面徹查事件，從根本上杜絕此類事件再次發生。