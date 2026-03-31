遊北海道注意！4月起入住飯店、民宿加徵「住宿稅」　一次收2筆

圖文／鏡週刊

日本是許多外國旅客旅遊的首選之一，但太多遊客對當地造成的「觀光公害」也經常引發討論。為了因應遊客增加所衍生的成本問題、振興觀光旅遊，北海道及境內15個市町村、廣島縣等共計20個地方政府，明（4月1日）起將在旅客入住旅館或民宿時，以人頭計費、加徵每晚約100至500日圓不等的「住宿稅」。

日本《共同社》報導，此前全日本已有19個地方政府施行「住宿稅」的政策，今年4月起將再有20個地方政府加徵此一稅金。

北海道和地方政府各自收 旅客入住將一次繳兩筆

北海道政府將根據旅館的住宿費用，向入住旅客收取每人每晚100至500日圓不等的稅金；同時，北海道境內，包括札幌市、函館市等15個市町村，也都將各自設定住宿稅，金額由各地方政府自行決定，例如帶廣市、北見市為定額200日圓，函館則會依飯店旅館的房價金額為級距，課徵100至2,000日圓不等的稅金。

北海道與境內的地方政府的住宿稅將「合併課徵」，亦即入住時將被「雙重課稅」。

廣島等4地方政府也要收 北海道估每年可徵45億日圓

除了北海道以外，神奈川縣湯河原町、岐阜市、三重縣鳥羽市、廣島縣等4個地方政府也將開徵住宿稅，湯河原町每人每晚300至500日圓，岐阜、鳥羽每晚200日圓，廣島縣則針對每人每晚6,000日圓以上之住宿進行課稅。

讀賣新聞報導，飯店、旅館、民宿都會被課徵住宿稅，但若是學生的校外教學等目的的住宿則可免除。北海道政府估計此政策將帶來每年約45億日圓的稅收，將成立基金與一般財源作區別，在扣除相關經費後會以補助金的形式發給觀光業者。

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