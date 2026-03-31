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桃警封閉式路檢一夜扣12車！藍寶堅尼休旅駕駛無照　車主連坐罰

▲桃園市警局中壢警方28日實施路檢，員警針對受檢車輛仔細過濾。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市警局中壢警方28日實施路檢，員警針對受檢車輛仔細過濾。（圖／中壢警分局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局為遏止酒後駕車及無照駕駛等重大違規行為，28日零時規劃封閉式路檢勤務，全面攔查來往車輛，2小時內查扣12輛違規汽機車，其中包括一輛藍寶堅尼休旅，駕駛居然無照，當場遭扣牌、移置保管，並面臨1萬8000元至6萬元罰鍰，車主也將面臨連帶責任，承擔與駕駛人相同罰鍰。

▲桃園市警局中壢警方28日實施路檢。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局28日零時至2時許實施路檢勤務，總共查獲酒後駕車3件、無照駕駛9件（含2件未成年），其餘交通違規2件，合計取締各類交通違規14件，並將酒駕、無照的違規車輛查扣車牌及移置保管。

其中路檢中查獲一輛深色市值高逾千萬元藍寶堅尼休旅車，因駕駛無照，當場遭員警扣牌，超跑移置保管。警方指出，酒駕與無照駕駛均為造成交通事故高風險因子，對用路人安全危害甚鉅。

▲桃園市警局中壢警方28日實施路檢，員警查獲一輛深色市值高逾千萬元藍寶堅尼超跑休旅車，駕駛無照駕駛，當場遭扣牌。（圖／中壢警分局提供）

▲這輛新車市值千萬元的藍寶堅尼休旅車，駕駛竟然無照，當場遭扣牌。

中壢警分局表示，依照道路交通管理處罰條例第35條規定，酒後駕車除處以新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，當場移置保管車輛及吊扣牌照、駕照，如酒測值超過標準或肇事者，另涉刑法之3條公共危險罪，將移送法辦。同條例第21條汽機車無照駕駛規定，初犯除處以1萬8000元至6萬元，車牌吊扣3個月外，車主將負連帶責任，承擔與駕駛人相同罰鍰。累犯行為罰鍰、吊扣期限均再加重，每次違規罰鍰額度再累加1萬2000元且無上限，並吊扣牌照1年。

中壢警分局長林鼎泰強調，今年中壢地區無照駕駛事故已較去年同期減少123件，下降32.45%，顯見無照執法及宣導已有成效。但酒駕受傷人數仍有增加趨勢，警方將持續強勢執法，全面壓制酒駕違規行為，以強化市民守法觀念。呼籲酒後切勿駕車，應多利用代駕或其他替代運具，切勿心存僥倖，以免造成生命、財產及家庭之嚴重損失。

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