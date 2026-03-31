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北市家長看過來！　準公托補助全國最高、第二胎公托準公托免費

▲▼台北市長蔣萬安視察大安托嬰中心並發表托嬰育兒新政。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安視察大安托嬰中心並發表托嬰育兒新政。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（31日）宣布台北市托幼新政，預計今年底會增加16處公托、新增620個名額，落實「校校有公托」目標；7月起加碼「友善托育補助」，準公托最高補助提升至8000元，家長月費負擔僅需2500元，第二胎以上更享「零負擔」；此外，還有育兒喘息服務與量能，9月起針對新生兒家庭發放「免費8小時臨托券」，並搭配臨托據點擴增至 45 處，從長期托育到短期喘息，全面實踐「校校有公托、育兒更輕鬆」的施政願景。

蔣萬安表示，如何減輕育兒家庭爸媽負擔，一直以來都是台北隊的目標。去年新生兒首度跌破11萬，台灣的生產機構去年關掉30多家，台灣正受到少子女化浪潮衝擊。他說，經濟負擔確實是年輕夫妻不願生、不想生很重要原因，因此上任後不斷推出育兒有事措施，今天特別在兒童節這週，再次跟大家宣布新政策。

此次蔣萬安共推出5項新政，包括：校校有公托，今年盤點16處、增加620個名額；推出全國最高的托嬰補助，率全國之先達成第二胎公托、準公托免費；讓臨時托育據點增加到45處，相較4年前成長11倍；率全國之先推出8小時「電子臨時托育券」；守護嬰兒健康，推出RSV疫苗補助。

蔣萬安說，校校有公托要增加托育量能，目前正在盤點學校的閒置空間，希望能活化校校有公托是我們的目標，今年先選定台北市12個行政區每一區擇定一個學校，增設公托。另外，也盤點4處公共空間，增加公托服務，總共今年會有16處、增加620個公托名額。

其次，增加公托量能也要減輕爸媽的育兒負擔。台北市物價、房價生活成本最高， 希望量能增加同時，也要讓爸媽養得起，推出全國最高的托育補助，讓公托補助金額增加2000元來到6000元，準公托增加3000元來到8000元。透過提高補助，讓準公托的經費負擔能跟公托非常接近，希望讓更多育兒家庭在無後顧之憂情形下，依照需求選擇送托方式。

此外，蔣萬安說，希望所有有一寶孩子的家庭都能生第二胎，因此推出第二胎公托、準公托免費，藉此鼓勵大家。蔣還說，不斷增設臨托據點，因為臨時托育對爸媽非常重要，有時候臨時需要辦事情、外出或是喘口氣休息一下。

蔣萬安分享，他跟太太大都是臨托的愛用者，所以對臨托的環境、收費非常了解，因為確實有時候一個上午需要外出處理事情，照顧4、5小時，非常有幫助。上任後盤點各處可以增設臨托據點的地方，從上任前4處到現在增加到今年45處，希望能真正成為家長堅實的後盾。

蔣萬安受訪說，這次主要兩個亮點就是校校有公托，讓公托量能增加，今年已經盤點16處，12個行政區先選一個學校，另外還有4處公共空間，讓台北市的公托收拖量今年增加620個名額。另外一個亮點是，推出全國最高的托育補助，也率全國之先，第二胎公托、準公托免費，預計有7成送托家庭可以受惠，8.5萬孩童可以享受到福利。

蔣萬安強調，台北市政府會持續努力減輕育兒家庭負擔，這樣的補助可以讓受托人數較少的公托小家園，經費負擔齊平公托，另外，讓準公托的經費負擔非常接近公托經費，讓所有育兒家庭爸媽無後顧之憂依照需求選擇受托方式。

▲▼台北市長蔣萬安視察大安托嬰中心並發表托嬰育兒新政。（圖／記者湯興漢攝）

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