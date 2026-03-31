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京華城案影像今上架！柯文哲聽聞判17年　轉頭望向律師畫面曝

記者劉人豪／台北報導

台北地院審理京華城等案一審，26日依違背職務收賄等罪，合併重判柯文哲17年徒刑，引發朝野議論，。北院今（31）日宣布一審辯論與宣判錄音錄影，定於今上午10點上架公開播送，而柯文哲聽到判決後的反應也曝光。

▲▼ 北院公開法庭影像 聽到被判17年 柯文哲瞬間反應曝 。（圖／翻攝自YouTube／臺北地院刑事科）

▲柯文哲聽到被判17年反應曝。（圖／翻攝自YouTube／臺北地院刑事科）

北院指出，京華城案一審之言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影，經合議庭裁定准予實施公開播送，依《法院組織法》第90條及《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》，定於2026年3月31日上午10點於司法院指定之網站或平台公開播送。

影片中法官宣讀主文，違背職務收受賄賂罪處有期徒刑13年，褫奪公權6年，又犯公益侵占案處有期徒刑2年，又共同犯公益侵占罪，處有期徒刑3年6月，又共同犯背信罪，判處有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。而柯文哲神情顯得相當嚴肅，轉頭向左看律師鄭深元。

同案被告、會計師端木正對公開播送裁定提起抗告，經高院撤銷北院裁定，端木正因所涉罪名不符合公開播送法定條件，他的畫面不會出現在公播中；同案被告邵琇珮請求將她在公開播送中的影像打馬賽克與變聲處理，北院合議庭准許。

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