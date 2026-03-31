釉彩界的當代傳奇！釉彩大師范振金史博館特展登場　最得意作品一次看

▲國寶級釉彩大師范振金於國立歷史博物館舉辦特展，完整呈現其半世紀創作精華。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

在台灣釉彩藝術發展史中佔有重要地位的國寶級釉彩大師范振金，與東森購物「東森藏寶閣」持續合作推廣釉彩藝術，此次於國立歷史博物館推出大型個展《窯變．釉韻－范振金特展》，並於今（31）日舉行開幕記者會，國立歷史博物館館長洪世佑、詩人白靈、桃園會展中心藝術總監王焜生等貴賓齊聚現場，共同見證這場具有里程碑意義的展覽。

本次個展集結范振金逾50年的創作精華，並以「釉彩的知識與風景」為策展主軸，透過系統性的內容規劃，帶領觀眾深入理解台灣釉彩藝術在當代語境中的獨特表現與發展脈絡。而這也是范振金大師等待11年才終於能在國立歷史博物館舉辦展覽，他幽默地說，11年前就接到通知，說他有資格在此展出，但因為展館一直在裝潢、再改善，所以到去年才開始能夠規畫展覽，「套一句俗話，我活得夠久才等到了！」

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▲國立歷史博物館館長洪世佑（右2）高度盛讚釉彩大師范振金（中）在釉藥藝術領域的卓越成就。

本次展覽為國立歷史博物館「大家的歷史・歷史的大家」系列重要展覽之一，所謂「大家」，不僅指涉具代表性的藝術家，也象徵全民共享的文化資產，國立歷史博物館館長洪世佑高度盛讚釉彩大師范振金在釉藥藝術領域的卓越成就，「范老師投入釉藥研究超過五十年，其功力已臻化境，能精確掌控窯爐高溫，將多變的釉彩轉化為活靈活現的人物、生靈與璀璨煙火，這種深奧的掌控技術在國內美術館界極為罕見，是極少數能將精密工藝與美學創思完美契合的頂尖藝術家」。

國立歷史博物館館長洪世佑提到，范振金大師不僅技術超群，更將其一生熱情傾注於對台灣土地的濃厚情感，他以「千年不褪色」的釉彩技術，創作出如「台北的天空」與「太魯閣」等富含本土情懷的經典作，立志將台灣風情傳承給後世子孫，國立歷史博物館特別將其納入「大家的歷史」系列特展，正是為了向大眾推廣這份關心土地、熱愛台灣的藝術精神，讓這位大師卓越且難以替代的技藝能在台灣文化史中持續流轉。

▲釉彩大師范振金說明「生釉彩繪」技術的特色，以及對傳承的深切期盼。

釉彩大師范振金在國立歷史博物館的特展致詞中，感性回顧了超過半世紀的創作生涯，他將此次展覽視為一場跨越千年的對話，展現出他獨樹一格的藝術成就與對傳承的深切期盼。

范振金大師特別強調其「生釉彩繪」技術，這項工藝不僅打破了中國千餘年來的傳統彩繪框架，他堅持以攝氏1265度高溫將礦物粉末一次燒成，最高能呈現四十種豐富色彩，並透過精準掌控釉料的流動與結晶，具備千年不褪色的韌性。他充滿信心且自豪地表示，此技法結合了物理化學的理性與藝術感性，為釉彩藝術奠定21世紀最好的創作方向，讓千年後的子孫依然能欣賞到色彩鮮豔的當代藝術光華。

▲▼展覽以四大主題單元呈現范振金釉彩藝術的發展歷程與創作語彙。

出生於1938年花蓮吉野的范振金，成長於多元文化交融的環境，早年受花蓮師範教育啟蒙，後進入國立藝專深造，在林葆家、吳毓棠、王修功等前輩指導下，逐步建立扎實的技術基礎，他長年投入釉藥研究，透過反覆實驗與經驗累積，精準掌握材料比例與燒成條件，將複雜的技術轉化為可控制的創作語言，形塑出極具辨識度的釉彩風格，為台灣當代釉彩藝術奠定重要的技術與理論基礎。

范振金的作品之所以動人，在於他將不同藝術語彙融合於釉彩藝術之中，透過噴、灑、描、繪等多重技法，讓水墨的流動、油畫的厚實與工筆的細膩，在釉彩的光澤、結晶與冰裂紋理中交織呈現，使陶瓷不再只是器物，而是具有繪畫性與情感張力的藝術載體。

▲最新創作《銀河系》亦於現場亮相，范振金直言「這是我最引以為傲的作品之一」。

本次展覽精選范振金34件代表作，並規劃「島嶼的低語—風景啟蒙之章」、「窯焰鑄夢—台灣山水的重生」、「生靈的頌歌—花鳥萬物的擁抱」以及「星河的律動—宇宙光影的追尋」四大主題單元，從自然風景延伸至宇宙意象，完整呈現藝術家創作思維的演變與深化。其中，最新創作《銀河系》亦於現場亮相，范振金直言「這是我最引以為傲的作品之一」，展現其在釉彩表現上的集大成之作。展覽除展出陶板釉彩畫與館藏經典《台北的天空》，范振金更在展中毫無保留公開創作歷程，特別規劃空間造景，重現藝術家工作室與釉藥教學場域，並展示八組其最具代表性的精密釉藥配方，作為後進創作者的重要參考基礎，期盼透過經驗的分享，讓釉彩藝術的技藝得以延續，持續在台灣這片土地上發光發熱。

▲范振金更在展中毫無保留公開創作歷程。

值得一提的是，釉彩藝術家范振金除在史博館展出外，其作品亦同步於東森藏寶閣平台供大眾收藏，范振金大師感性地表示，東森長期對藝術家的支持令人感動，收藏家就像是一盞明燈，照亮創作者的道路，讓這份獨特的「生釉彩繪」藝術得以在民間流傳並獲得更廣泛的認可。