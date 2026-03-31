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台中新光三越日本商品展45家名店大會師　大谷翔平周邊必搶

▲日本展。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中新光三越日本展甜點區邀來曾在日本創下排隊3小時紀錄的「東京林檎製飴所」青森蘋果糖，清脆糖衣包裹多汁蘋果，口感驚艷。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

新光三越台中中港店重返購物節戰場，備受期待的指標活動「2026春季日本商品展」今起到4月14日登場，這次集結45家日本名店，更有6家品牌首度登台，不僅有職人現做美食，還有大聯盟球星大谷翔平、任天堂星之卡比等超強周邊，更祭出「天天買一送一」限搶活動。

▲新光三越日本展。（圖／記者游瓊華攝）

▲新光三越日本展最大亮點，首推東京池袋名店「爆彈燒本舖」。（圖／記者游瓊華攝）

這次展覽最大亮點，首推東京池袋名店「爆彈燒本舖」，館方透露，這款單日銷量破千份的巨無霸章魚燒，每顆直徑達8公分，外皮焦脆內餡多汁，這次特別為台中消費者推出「東泉辣醬」限定口味；此外，百年老舖「旭日之炸」也將職人手藝直送現場，現炸明太子帝王蟹棒、海鮮天婦羅等屋台美食，香氣逼人。

甜點區則邀來曾在日本創下排隊3小時紀錄的「東京林檎製飴所」青森蘋果糖，清脆糖衣包裹多汁蘋果，口感驚艷。社群爆紅的「COMEPOP」雪特生焦糖布丁大福，將整顆手工布丁包進大福中，層次感十足；還有日銷500顆的「晴天菓子」北海道生乳布丁，以及春季限定的「万葉和茶」櫻花口味甜點。

▲新光三越日本展。（圖／記者游瓊華攝）

▲除了美食，館方更邀集超強動漫與IP陣容，包括大聯盟人氣球星大谷翔平等。（圖／記者游瓊華攝）

伴手禮部分，則有擁有四百年歷史、日本皇室御用的「福砂屋」長崎蛋糕，年銷十萬條的傳奇美味，不用出國就能帶回家。為了回饋消費者，展期間首度規劃「天天超強限搶」活動，每日推出不同限定美食，並享有買一送一等超值優惠。無論是想品嚐正宗北海道「札幌湯匠」咖哩，還是「東京厚燒玉子」，趁著這波檔期入手最划算。

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