高鐵北高票價上限可拉高至1780元　交通部：時機不對先不動

▲高鐵基本費率達調漲門檻，北高票價上限拉至1780元，高鐵規劃等新車到位後再評估。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部每年依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，今年可調至每人每公里4.728元，台北至新左營票價上限可漲到1780元，較現行票價最多有290元調漲空間，高鐵定調將待未來新車到位後再評估。交通部表示，目前不會調，時機不對，待高鐵服務做好、新車到位再來評估。

交通部依據與高鐵合約啟動最新基本費率檢討，115年度再達到調漲門檻，政府核定「高鐵基本費率」可調至每人每公里4.728元，由於高鐵票價可依照「法定優待票差額交叉補貼因子」(C1)、「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價調節因子」(C2)，可自行加成11.2%，推估高鐵台北到新左營票價上限可漲到1780元，相較現行北高票價1490元，最高漲幅可達19%，交通部預計4月正式公告。

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雖高鐵最新基本費率可調漲，不過交通部政務次長伍勝園表示，目前高鐵票價不會調漲，時機不對，高鐵票價上限調價涉及很多層面，包括服務等，目前希望高鐵把服務做好、新車到位後，再來討論和評估。

高鐵董事長史哲日前也定調，未來高鐵票價調漲將有「兩前提、一必要」，包括品質提升、新車如期如質到位，以及34列車汰舊換新，屆時高鐵調漲將是不可迴避的問題。

事實上高鐵票價基本費率早在2024年就可自每人每公里4.313元調漲至4.551元，票價上限為1720元，不過高鐵並未依照核定基本費率調漲，迄今仍維持19年前通車初期的票價水準，北高票價為1490元，如今基本費率再調高，北高票價上限可拉高至1780元，高鐵新車預計117年底才能全數到位，今年及明年高鐵票價將可望凍漲。