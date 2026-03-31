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好友點外送「結帳1舉動」　他看傻：這才是真財富自由！網吵翻

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲好友點外送「直接加價選優先」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，一位好友到店裡量身時，原PO順口拗對方請喝飲料，沒想到朋友用外送平台下單後，竟直接加價選「優先」送達服務，讓他忍不住驚呼「這才是真正的財富自由！」貼文曝光後，也釣出大批網友熱議，有人直呼根本按不下去，也有人分享實測後覺得根本沒比較快。

一名網友在Threads分享，一位很要好的朋友來店裡量身，兩人邊聊邊忙，過程中原PO順勢開口拗對方請喝飲料。朋友也相當阿莎力，直接拿起手機叫外送，結帳前還按了一下「優先」加價的服務，讓原PO當場呆愣了。

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原PO直呼，優先外送的功能通常只快個5到10分鐘，卻得額外多付70、80元，對不少精打細算的人來說，幾乎是寧願等等也不太會去碰的按鈕。原PO更笑說，自己加會員都6年了，從來沒按過一次，如今看到朋友這樣操作，讓他見識到了「什麼是真正的財富自由！」

底下網友熱議，「我按不下去，好厲害喔」、「我覺得去鼎泰豐青菜點的下手的人，也算一種財富自由」、「這個沒用啦！只能保證你是第一個配送的，但不保證你是外送員取餐完直達你的地點」、「之前聽外送員說，那個其實不會比較快，而且錢不會到外送員手，所以後來我就沒再用了」。

還有苦主跳出來分享踩雷經驗，「我上禮拜下單時，因餓到不行，也加錢按優先送，結果訂單卡在早餐店 ，等我收到時…已是半小時後，我還多加錢60元」、「我按加速和沒按一樣，外送員和我講不需要按，按了是插單反而更久」。

不過也有網友認為，「相信小資選擇優先真的會有用，因為第一個取餐，但是中間夾了二單後，還不見得第三順位能夠送到，可能會再夾一張單進來，才甘願送達第一順位取餐的訂單」、「我今天也用加速，不過是因為加速訂單可以85折」。

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