大專排球一級聯賽落幕　屏東大仁科大男排奪季寫黑馬傳奇

▲大仁科大男排勇奪大專一級季軍。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

2026年大專盃公開一級排球聯賽男排組3月29日落幕，各校勁旅激烈交鋒，最終由國立臺灣師範大學奪冠、中原大學居亞，大仁科技大學勇奪季軍成最大黑馬。大仁男排從二級起步歷經重建，如今躍居全國前三，不僅締造近年最佳成績，也展現長期培訓與團隊實力的全面提升。

大仁科大表示，該校男排的崛起並非一蹴可幾，而是歷經長時間的耕耘與累積。回顧球隊發展歷程，自108學年度起，在總教練葉丁嘉的帶領下，球隊從公開二級起步，逐步建立制度與訓練基礎。初期透過積極招募潛力選手與強化基本功訓練，球隊逐漸嶄露頭角，並在公開二級賽事中奪得第三名，成功晉級一級舞台。

然而，成長過程中亦面臨挑戰。109學年度球隊因整體戰力尚未穩定，一度重返公開二級。但團隊並未因此氣餒，反而藉此契機重新檢視訓練體系與戰術配置，從體能、技術到團隊默契全面調整。經過幾年的重整與深化，終於在112學年度以壓倒性表現奪得公開二級冠軍，強勢回歸一級賽場，展現厚實的重建成果。

重返一級後，大仁科大持續強化陣容深度與比賽經驗。113學年度透過延攬具企業聯賽經驗的優秀選手，整體戰力大幅提升，該年度即取得全國第六名的佳績，逐步擺脫過往後段班形象。進入114學年度後，球隊再進一步導入專業教練團進行協同訓練，從戰術執行、臨場應變到心理素質全面升級，使球員在高強度比賽中展現更成熟穩定的表現。

本屆大專盃公開一級賽事中，大仁科大男排展現強勁競爭力，在多場關鍵戰役中發揮團隊戰力與戰術執行力，一路挺進四強，最終奪得季軍殊榮。相較於前一年度第六名的成績，此次不僅成功晉級四強，更站上頒獎台，象徵球隊整體實力已躍升至全國頂尖行列。尤其在當前大專排球競爭日益激烈、各隊實力差距逐漸縮小的環境下，能夠突破重圍取得佳績，更顯其難能可貴。

總教練葉丁嘉表示，這面季軍獎牌代表的不僅是比賽結果，更是七年來持續努力的具體成果。他指出，球隊從無到有，一步一步累積實力，過程中每位球員與教練的付出都是關鍵，「我們經歷過低潮，也承受過壓力，但正因如此，才能讓團隊更加凝聚，走到今天這個位置。」

除了競技成績的突破，大仁科大男排的成功也展現科技大學在運動發展上的潛力。透過完善的培訓制度、資源整合與長期規劃，球隊逐步建立屬於自己的競爭優勢，為校園體育發展提供良好典範。同時，也為台灣大專排球注入新動能，提升整體賽事觀賞性與競技水準。

展望未來，大仁科大男排將持續深化訓練體系，並積極培育新生代選手，期望在穩固現有成績的基礎上，向更高目標邁進。此次勇奪季軍不僅是階段性成果，更象徵球隊邁向全國頂尖強權的重要里程碑，其後續發展備受各界期待。