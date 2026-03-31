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買不到汽油爆氣！泰男當眾掀後車廂「秀出男屍」　加油站店員嚇傻

▲▼泰國加油站。（圖／翻攝自khaosod）

▲泰國加油站祭出限油令。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

中東戰火引發的全球能源危機，各國紛紛出現燃油漲價以及供應不足等問題。泰國許多加油站無油可加，春武里府就有一名寺廟工作人員，日前為了火化一名身分不明的流浪漢遺體，前往加油站購買柴油。但因汽油限購令遭到店員拒絕，沒想到他一怒之下，竟當場打開後車廂並掀開棺材蓋，要店員親眼看屍體，引發騷動。

中東戰爭引發加油荒！泰國加油站祭出限購令

受到中東戰爭爆發及伊朗軍方封鎖荷莫茲海峽影響，全球原油供給大亂，泰國各地加油站也紛紛採取嚴格的限購措施，不僅限制購買數量，更禁止使用容器分裝。這項政策也讓當地民眾與運輸業者困擾不已。

為火化無名屍奔走　買油遭拒竟現場直播「開棺」

春武里府一名寺廟工作人員普里查（Precha Ngankasem）日前接獲指示，要負責將一具從醫院領回的身分不明流浪漢遺體進行火化。為了湊齊火化所需的3桶18公升柴油，他驅車前往加油站。沒想到被店員以政策為由拒售。

眼見溝通無效，普里查直接掏出手機在臉書開啟直播，並走到車後憤而掀開後車廂，對著鏡頭與店員說，「既然你拒絕賣油給我，我就必須讓你看清楚為什麼我非買不可！」語畢，他隨即掀開車內的棺材蓋，露出流浪漢的遺體。

店員尷尬傻笑、經理急介入　遺體最終順利火化

面對突如其來的「開箱驗屍」，現場店員手足無措，只能露出尷尬的笑容，隨後其他同事見狀趕緊介入調停，加油站經理最終特准販售柴油給該名寺廟工作人員。

普里查事後接受《法新社》採訪時坦言，「我從來沒做過這種事，也沒想過會走到這一步。」所幸該名流浪漢的遺體最終已妥善火化。

 
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