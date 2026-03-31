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社會 社會焦點 保障人權

快訊／碎屍魔案張介宗74歲生日出庭　還是不認罪遭法官吐槽

▲張介宗開庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲張介宗殺人案高雄地院今日開庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

震驚全台的「碎屍魔」張介宗殺人案，今（31）日在高雄地院召開準備程序庭，74歲的張介宗被控涉嫌狠心殺害大嫂及兩名老婦，還將她們殘忍肢解、棄屍大排水溝，駭人手法引發社會譁然，巧合的是，今天剛好是張介宗74歲的生日，他出庭時對於殘忍暴行仍堅持不認罪，當場被法官訓斥「這些你都講過了」，檢辯雙方在今日的庭上同意，將在5日25日選出25名國民法官進行審理，並預計在6月5日下午進行宣判。

前年11月底，張介宗涉嫌在高雄前鎮區自宅犯下駭人聽聞3件命案，連自家75歲親嫂也不放過，更對兩名年逾7旬的女性友人痛下毒手。案發後，張嫌冷血分屍，將屍塊分批投入5號船渠棄屍，令人髮指。

警方與檢方大動作展開搜索，陸海空搜救隊輪番上陣，成功打撈出多具屍塊，並在張嫌住處發現血跡、凶器等證物。經過法醫艱辛比對鑑定，確認死者身份，全案終於水落石出，打撈到的人類頭骨，也確認是張介宗大嫂的頭骨。

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲碎屍魔張介宗涉嫌殺害棄屍3名婦人。（圖／記者吳世龍攝）

儘管證據鐵證如山，張男卻仍狡辯否認犯案，僅承認3名婦人曾到訪家中，拒不認罪，檢方痛斥張介宗無人性，於5月28日將他依殺人重罪起訴，並求處3個死刑。

高雄地院今日召開準備程序庭，巧合的是今天剛好是他的生日，不過張介宗在庭上對於檢方的指控，僅坦承有撿到一卡通拿去使用，對於殺人、棄屍等重罪指控均予以否認。

由於案件牽涉3條人命，相關證據也很多，不過檢辯雙方對於審理程序並沒有太多交鋒，最後經過討論，法官諭知將在5日25日從200名備選國民法官名單中，選出25名國民法官，並進行密集的審理，全案則預計在6月5日下午進行宣判，而3名受害者家屬已獲准參與審判，屆時將親上法庭控訴兇嫌，正面對決。

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