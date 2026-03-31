川普「沒牌可打」？伊朗1招鎖死全球經濟　分析：德黑蘭反握主導權

▲ 川普在每伊戰爭中面臨困境。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普過去屢次批評烏克蘭在俄烏戰爭中「沒牌可打」，如今他自己卻在美伊戰爭中面臨相同困境。儘管美國擁有壓倒性軍事優勢，但伊朗透過封鎖荷莫茲海峽這張「最後王牌」，已將全球經濟綁為人質，讓川普政府陷入進退兩難的窘境。

CNN報導，表面上看來，美國人口是伊朗的3倍以上，軍事與經濟實力更是全球首屈一指，加上以色列強大的軍事與情報能力加持，這場戰爭看似毫無懸念。然而開戰一個月後，戰局已演變成一場「籌碼對決」。伊朗巧妙地將少數優勢轉化為美國的致命痛點，不僅成功存活至今，部分分析師甚至認為德黑蘭已掌握戰略主導權。

白宮宣稱外交勝利 反突顯戰略困境

白宮發言人李維特30日在簡報會上宣稱，伊朗同意讓20艘油輪通過海峽是「總統外交的勝利」。但這番說法反而突顯華府戰略困境——美國作為超級強權，竟必須向對手「談判讓步」，且20艘油輪相較戰前每天上百艘的正常流量根本微不足道。諷刺的是，若非川普發動戰爭，海峽本應暢通無阻。

川普面臨的殘酷現實是美國海軍確實有能力強行打開海峽，但一旦伊朗擊傷甚至擊沉美軍艦艇，反而讓德黑蘭贏得宣傳上的勝利。川普還可能必須派遣地面部隊擊退伊朗武裝力量，但這將大幅提升美軍傷亡風險，進一步打擊他本已低迷的民意支持度。

奪取哈格島陷兩難 升級恐引更激烈反撲

同樣的困境也適用於川普是否奪取哈格島的決策。他29日向《金融時報》透露，「也許會想奪取伊朗石油」，這類行動雖可能癱瘓伊朗經濟，但無法保證會迫使政權投降，反而可能引發更激烈反撲，德黑蘭更沒有理由鬆綁對海峽的控制。

歐亞集團創辦人布雷默（Ian Bremmer）30日在CNN節目中警告，隨著數千名美國海軍陸戰隊員與超過1000名空降部隊進駐該區域，「這絕非脫身之道，看起來幾乎肯定代表局勢將進一步升級」。川普還放話若伊朗不談判，將「徹底摧毀所有發電廠、油井和哈格島！」甚至包括所有海水淡化廠。

▲ 伊朗封鎖荷莫茲海峽衝擊全球。（圖／VCG）

轟炸威脅恐觸戰爭罪 全球經濟將陷崩盤

美軍確實有能力執行上述行動，但伊朗勢必對美國波斯灣盟友境內的類似目標發動報復攻擊。全球市場將陷入崩盤，原本已偏高的全球衰退風險將進一步飆升。而轟炸維持沙漠地區生存的關鍵海水淡化設施，更引發外界質疑川普可能觸犯戰爭罪行。

華府手中仍握有一張重要底牌，即解除對伊朗石油出口與多個經濟部門的制裁。德黑蘭因無法透過正常管道出售石油而遭受重創，最近一波反政府示威也有部分源於這種經濟困境。但白宮至今幾乎未提出任何能吸引伊朗的外交誘因，15項停火條件中有多項德黑蘭絕不可能接受，包括嚴格限制飛彈計畫、無條件放鬆對海峽的控制等。

軍事視角誤判戰局 白宮說法與現實脫節

分析指出，白宮堅持以狹隘的軍事視角看待這場衝突，每天更新對伊朗目標的攻擊次數統計，這種作法令人聯想到越戰時期以「擊殺數」衡量戰果的做法，反而模糊整場戰爭造成的全面性破壞。李維特30日宣稱，「政權殘餘勢力越來越渴望在還有機會時結束破壞並走上談判桌」，但這種說法似乎與現實脫節。

伊朗雖在軍事上處於劣勢，卻透過封鎖海峽掌握不對稱影響力。此舉已在非洲與亞洲引發經濟與燃料危機，若海上交通中斷再持續幾周，可能引爆全球經濟災難，使川普承受龐大國內政治壓力。

雙方時間有限 謹慎出牌才能避免災難

昆西研究所學者帕西（Trita Parsi）指出，「一旦川普失去脫身能力，相較於妥協，他選擇加倍下注的動機將變得不利於他。所以伊朗必須明白，儘管他們擁有的時間可能比川普更多，卻也並非無限。」

報導指出，戰爭中的籌碼只有在能帶來戰略勝利時才有價值。美伊雙方都握有可能決定性的優勢，但必須謹慎出牌。若雙方都無法為對方提供出路，恐怕將自己和全世界推向災難深淵。