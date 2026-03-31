看到亂漲價快檢舉！法務部突擊三縣市塑膠廠　嚴抓「囤貨蟑螂」

▲中東戰事波及塑膠原料，法務部啟動聯合稽查 嚴查囤貨哄抬物價。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

受中東戰事影響，全球原物料市場波動加劇。為防堵不肖業者趁機囤積塑膠製品及惡意哄抬物價，法務部於今（31）日召集跨部會「物價聯合稽查小組」，全面鎖定桃園、雲林與高雄三地的塑膠袋製造商及盤商進行實地查察，從源頭把關，全力維護國內民生供需行情。

本次行動於今日上午10時兵分多路展開，由法務部偕同經濟部、財政部、農業部、公平交易委員會、行政院消保處及調查局等單位共同執行。稽查重點全面鎖定塑膠袋製造商是否囤積原物料，以及盤商有無異常囤貨或聯合漲價等不法情事。

▲稽查人員兵分多路，針對桃園、雲林及高雄等地的塑膠製造商與盤商展開同步實地查察 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

聯合稽查小組於現場已要求受查業者詳細說明查核期間內的進銷對象、價格變動情形與漲價原因，並要求提供相關單據以供勾稽核對。法務部強調，後續若發覺業者有違法囤積或哄抬物價之事實，將立即移交權責機關嚴懲速辦，絕不寬貸。

除行政稽查外，司法檢察機關也同步動起來。台灣高等檢察署已啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，各地方檢察署並將於本週陸續召開「查緝民生犯罪小組」聯繫會議，與地方行政機關保持密切合作，隨時掌握轄區內是否有物價異常波動與囤貨情事。一旦發現不法，檢調將立即發動犯罪偵查。

法務部嚴正呼籲，業者應秉持企業社會責任，切勿以身試法。民眾若發現有廠商惡意哄抬物價、囤積物資或不合理漲價，可直接撥打檢舉專線0800-007007提供相關不法情資與事證。政府將迅速因應、積極查明並依法究責，持續捍衛國人的消費權益。