　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部證實「三艘船舶順利過航」荷莫茲海峽

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

針對中國中遠海運集裝箱船成功穿越荷莫茲海峽一事，中國外交部發言人毛寧今（31）日證實，「經同有關方面協調，近日中方共有三艘船舶順利過航，並對相關協助表示感謝。」

中國外交部今31日舉行例行記者會，媒體問及，「據一家監測機構的追踪數據顯示，兩艘隸屬於中遠海運集裝箱船已成功穿越荷莫茲海峽，目前均已駛離海灣地區。請問外交部是否已從伊朗方面獲得關於船子安全，或荷莫茲海峽通行狀況的進一步保證？」

毛寧指出，經同有關方面協調，近日中方有三艘船舶過航荷莫茲海峽，我們對有關方面提供的協助表示感謝。

毛寧表示，「荷莫茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲儘快停火止戰，恢復海灣地區和平穩定。」

封閉多時的荷莫茲海峽航運傳來重大轉折。根據《紐約時報》與《路透社》昨30日報導，船舶追蹤網站MarineTraffic與彭博數據共同證實，由中國國營企業中遠海運集團（COSCO）營運的兩艘大型貨櫃船「中海印度洋」與「中海北冰洋」30日上午順利通過荷莫茲海峽。這是自2月底美、以、伊戰爭爆發以來，首次有紀錄確認大型貨櫃船通行該關鍵水道。

另外，大陸《財新網》報導，在伊朗開闢「安全走廊」10天後，3月23日凌晨，首艘中資船東船舶巴拿馬籍貨櫃輪「NEW VOYAGER」號，成功通過「拉臘克-格什姆」水道穿越海峽。該船實際船東為中國安徽省的一家航運公司，通過時特別標註「CHINA OWNER」（中資所有）。這也是自3月13日中資船隻通行量歸零後，「首艘」恢復通過該走廊的中國船舶。

分析指出，此次通行可能透露「商業航運條件的潛在轉變」。美國總統川普（Donald Trump）29日在空軍一號受訪時透露，伊朗已同意美方15點停戰方案的大部分條件，並預計從30日起放行20艘油輪通過以展現談判善意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
變天！北部降雨機率增　3波鋒面接力「全台濕答答」
北市家長看過來！　準公托補助全國最高、第二胎公托準公托免費
快訊／詐領百萬　姊妹負責人遭拘提
半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘　內行出招：蒼蠅也抓得
首公開！柯文哲一聽判17年　瞬間表情曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

起底持刀闖中駐日使館自衛隊官員　陸外交部反問日：灌輸什麼思想

巴基斯坦外長訪北京　陸外交部：將就伊朗局勢加強溝通

「愛奇藝」美股大漲逾12%！　擬回購至多1億美元股份

廣州暴雨！動物園集體憂鬱「落湯獅」爆紅　網笑翻：一定是獅戀了

陸外交部證實「三艘船舶順利過航」荷莫茲海峽

陸女富豪「換血回春」　抽嫩男血液「80歲還能來月經」

川普奪取「哈爾克島」勝算？　伊朗不惜使用「焦土策略」全球受害

陸男子「眼睛糊糊」以為「飛蚊症」　檢查後驚呆：得了愛滋病

單依純遭李榮浩控侵權唱〈李白〉！　音著協會：將核查此事

大陸「未富先老」？　北大學者：AI、技術創新可提供解決方案

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

起底持刀闖中駐日使館自衛隊官員　陸外交部反問日：灌輸什麼思想

巴基斯坦外長訪北京　陸外交部：將就伊朗局勢加強溝通

「愛奇藝」美股大漲逾12%！　擬回購至多1億美元股份

廣州暴雨！動物園集體憂鬱「落湯獅」爆紅　網笑翻：一定是獅戀了

陸外交部證實「三艘船舶順利過航」荷莫茲海峽

陸女富豪「換血回春」　抽嫩男血液「80歲還能來月經」

川普奪取「哈爾克島」勝算？　伊朗不惜使用「焦土策略」全球受害

陸男子「眼睛糊糊」以為「飛蚊症」　檢查後驚呆：得了愛滋病

單依純遭李榮浩控侵權唱〈李白〉！　音著協會：將核查此事

大陸「未富先老」？　北大學者：AI、技術創新可提供解決方案

熊冬眠醒了！日本政府警告：已有多起目擊情報　2025釀13死　

網戀成真！孔令奇娶大馬火辣名媛「辦超奢華中式婚禮」現場曝光

找黑幫「凌虐開槍」害店員墜樓亡　台南超商女店長二審刑度減輕

人口逼近287萬穩居全國第二大城　台中殯葬投入70億兼顧人文科技

Lisa水晶比基尼上身變性感美人魚　慶生戴百萬蛇戒好貴氣

最多可領1.2萬台幣！南韓「發放補助金」編追加預算　對抗高油價

彭佳慧唱一半突喊卡！　哭到泣不成聲崩潰淚喊：對不起

技能點錯！八哥「酷酷掃」超逼真　但就是學不會講話

外資賣超台股807億　鴻海、台積電入列賣最多前十個股

「千億富太」拎400萬愛馬仕！　全球唯一有錢也買不到

【小小年紀一把年紀】萌弟老花眼般摘泳鏡　媽：看這行為真不像3歲

大陸熱門新聞

暗批「粉底液將軍」張凌赫 人民日報：戲劇依賴妝造本質是「空心病」

頻繁奔走兩岸　民進黨大老洪奇昌以「觀光」名義赴福建交流

魏哲家稱陸機器人「好看頭而已」　北大教授：勿低估陸企創新能力

川普奪取「哈爾克島」勝算？

陸4千萬熱度短劇AI偷臉？　漢服博主「貪財好色」妝造遭盜

陸制裁日本挺台議員古屋圭司！　國台辦嗆：以儆效尤

全紅嬋苦笑：每日只吃1餐也難瘦

陸委會喊話鄭麗文：勿迎合中共　落入統戰陷阱

林毅夫：鄭麗文訪陸「非常利好」

陸女富豪「換血回春」　抽嫩男血液

廣州暴雨「高架橋變高架河」上班族崩潰

兩艘香港籍滯留貨櫃輪過荷姆茲海峽 吃水深度較淺推估「貨物不多」

張雪重機世界賽奪冠 創辦人曾發豪語：用中國製造打敗日本製造

陸男子「眼睛糊糊」以為「飛蚊症」 檢查後驚呆：得了愛滋病

更多熱門

相關新聞

川普考慮放棄「重啟荷莫茲」！只想撤兵

川普考慮放棄「重啟荷莫茲」！只想撤兵

《華爾街日報》披露，美國總統川普近期在內部會議中向幕僚透露，他已經準備好結束對伊朗的軍事行動，即便關鍵的全球能源命脈「荷莫茲海峽」目前仍處於實質封鎖狀態。

每艘船200萬美金　伊朗擬強徵荷莫茲過路費

每艘船200萬美金　伊朗擬強徵荷莫茲過路費

布蘭特原油「衝破100美元」　創近4年最高

布蘭特原油「衝破100美元」　創近4年最高

貝森特：美國終將控制荷莫茲海峽

貝森特：美國終將控制荷莫茲海峽

美伊開戰意外贏家！　喀拉蚩港轉運量暴增

美伊開戰意外贏家！　喀拉蚩港轉運量暴增

關鍵字：

中遠海運荷莫茲海峽航運安全伊朗安全走廊海灣和平

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

連假雨更多！　「下最大」時間曝

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面