陸外交部證實「三艘船舶順利過航」荷莫茲海峽

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

針對中國中遠海運集裝箱船成功穿越荷莫茲海峽一事，中國外交部發言人毛寧今（31）日證實，「經同有關方面協調，近日中方共有三艘船舶順利過航，並對相關協助表示感謝。」

中國外交部今31日舉行例行記者會，媒體問及，「據一家監測機構的追踪數據顯示，兩艘隸屬於中遠海運集裝箱船已成功穿越荷莫茲海峽，目前均已駛離海灣地區。請問外交部是否已從伊朗方面獲得關於船子安全，或荷莫茲海峽通行狀況的進一步保證？」

毛寧指出，經同有關方面協調，近日中方有三艘船舶過航荷莫茲海峽，我們對有關方面提供的協助表示感謝。

毛寧表示，「荷莫茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲儘快停火止戰，恢復海灣地區和平穩定。」

封閉多時的荷莫茲海峽航運傳來重大轉折。根據《紐約時報》與《路透社》昨30日報導，船舶追蹤網站MarineTraffic與彭博數據共同證實，由中國國營企業中遠海運集團（COSCO）營運的兩艘大型貨櫃船「中海印度洋」與「中海北冰洋」30日上午順利通過荷莫茲海峽。這是自2月底美、以、伊戰爭爆發以來，首次有紀錄確認大型貨櫃船通行該關鍵水道。

另外，大陸《財新網》報導，在伊朗開闢「安全走廊」10天後，3月23日凌晨，首艘中資船東船舶巴拿馬籍貨櫃輪「NEW VOYAGER」號，成功通過「拉臘克-格什姆」水道穿越海峽。該船實際船東為中國安徽省的一家航運公司，通過時特別標註「CHINA OWNER」（中資所有）。這也是自3月13日中資船隻通行量歸零後，「首艘」恢復通過該走廊的中國船舶。

分析指出，此次通行可能透露「商業航運條件的潛在轉變」。美國總統川普（Donald Trump）29日在空軍一號受訪時透露，伊朗已同意美方15點停戰方案的大部分條件，並預計從30日起放行20艘油輪通過以展現談判善意。