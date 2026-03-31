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南消進校園宣導防火　東光國小園遊會寓教於樂

▲南消後甲消防分隊進駐東光國小園遊會，設攤宣導防火防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消後甲消防分隊進駐東光國小園遊會，設攤宣導防火防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化學童與家長的防火防災意識，台南市消防局後甲消防分隊於31日走進東區東光國小園遊會，設置消防宣導與互動攤位，透過遊戲與實作體驗，推廣居家防火、防災應變及住宅用火災警報器設置等重要觀念，讓孩子在歡樂氛圍中學習守護安全的知識。

適逢清明節前夕，消防人員特別加強掃墓祭祖用火安全宣導，提醒民眾焚燒紙錢應選擇適當地點並確實撲滅餘燼，避免因風勢引發火災。同時也向家長說明住宅用火災警報器的重要性，呼籲家中應確實裝設並定期檢查功能，確保火災初期能即時示警，爭取逃生時間。

▲南消後甲消防分隊進駐東光國小園遊會，設攤宣導防火防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場規劃消防知識闖關遊戲與有獎徵答，透過情境題與實際操作，引導學童學習火災預防、火場逃生原則及119報案流程。親子共同參與，不僅提升學習效果，也讓防災觀念自然融入家庭生活，達到寓教於樂的宣導目標。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，清明期間山林與公墓火災風險提高，期盼透過校園宣導，讓孩子將正確觀念帶回家庭，提醒家人重視用火安全。

▲南消後甲消防分隊進駐東光國小園遊會，設攤宣導防火防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，防火防災需全民共同參與，唯有從日常生活落實安全習慣，才能有效降低災害風險。

台南市長黃偉哲也強調，安全教育應從小扎根，市府將持續深化校園防災宣導，培養孩子正確應變觀念，讓每一位市民都具備守護自身與他人的能力。

▲南消後甲消防分隊進駐東光國小園遊會，設攤宣導防火防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）
一場園遊會，不只是歡笑與遊戲，也悄悄種下安全的種子。當孩子記住「怎麼逃」，那一刻，其實也守住了一個家的未來。

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