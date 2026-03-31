教科書標「台灣是中國領土」！日本民間團體怒抗議：台灣就是台灣

▲日本民間團體「台灣研究論壇」29日在東京池袋走上街頭，抗議日本教科書將台灣標為中國領土。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本民間團體「台灣研究論壇」在東京街頭發起抗議與連署行動，直指日本教科書長期將台灣標為「中國領土」，恐誤導學生認知。該團體強調「台灣就是台灣，不是中國」，批評將台灣歸類為中國領土的表述形同配合中國的政治宣傳，已著手蒐集連署，預計5月向參眾兩院提出請願，要求督促書商修正教科書內容。

根據日媒《產經新聞》，台灣研究論壇29日在東京都JR池袋車站前舉行街頭活動，高舉標語呼籲社會關注教科書內容問題。現場參與者強調，日本現行高中地理歷史教科書與中小學地圖，普遍依據官方審定制度，將台灣標示為中國領土，與事實認知存在落差。

台灣研究論壇會長永山英樹指出，「台灣是中國領土」的說法，是中國為了正當化侵台主張所進行的「錯誤政治宣傳」。他直言，「日本教科書這樣記載，讓孩子產生誤解，這樣的狀況難道可以放任不管嗎？」他強調，此舉恐在教育層面強化單一敘事，對年輕世代的認知造成影響。

報導指出，日本教科書之所以採取相關表述，與1972年日中建交後的政策背景有關。

永山英樹認為，儘管當時日本在《日中共同聲明》表示，「充分理解並尊重」中國政府關於「台灣是中國不可分割的一部分領土」之立場，但並未明確承認台灣屬於中國領土；然而，相關表述在教科書審定過程中，卻逐漸被簡化為台灣屬於中國的一部分。

對此，台灣研究論壇在連署強調，將「中國的虛構宣傳」反映在日本學童使用的教材，是對國民教育的不負責任行為，並要求文部科學省應向出版社提出更正建議，避免持續誤導學生。

據悉，該團體自2021年前後起，便與在日台灣同鄉會團體合作推動相關倡議，此次行動為延續既有活動的一環。論壇計畫在今年5月中，將蒐集到的連署提交至日本參眾兩院，作為正式請願案，爭取制度層面的修正。

永山英樹接受媒體訪問時再次強調，「台灣不是中國的一部分，應反對任何侵略行為」，呼籲國際社會應持續關注台海和平與穩定。