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高院前庭長喪偶「好奇未婚女」　私查女法官等134筆個資判刑2年

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

高院刑事庭前庭長陳貽男被控任內利用法官權限，偷查女法官、案件被告的個資共134筆，被抓包後坦承犯行，聲稱喪妻後「對某些女士的婚姻關係好奇」，陳在事發後順利退休，有人看不慣、提出告發，陳獲緩起訴但被撤銷、改依偽造文書等罪嫌起訴，台北地院今（31日）判刑2年、緩刑3年，可上訴。

陳貽男已退休轉任律師，今沒到庭聆判。本案他被控從2009年2月至2011年9月間擔任高院刑事庭庭長期間，以自己或其他法官配發的公務帳號與密碼，假借辦案名義，透過司法院內網介面，登入戶役政電子閘門、公務監理車籍查詢、聯合徵信、入出境與票據信用等系統，私查跟審案無關的134筆個資。

2011年消息曝光後，司法院清查發現陳男查詢對象，包含高院女法官、房客甚至他已逝妻子的主治醫師，共24位女性受害，其中不乏已婚者，陳男還一併查詢女方丈夫個資，陳男被司法院記1大過拔掉庭長職務、隔年（2012年）被移送監察院彈劾。

當時的公務員懲戒委員會（今懲戒法院）調查陳男被彈劾後的懲戒事項，陳男聲稱妻子2007年過世，他覺得寂寞無聊、「對某些女士的婚姻關係好奇」，想看看未婚女法官身家背景，另因租屋糾紛，所以查詢確認房客所提供資料。公懲會判處陳男降2級改敘，但陳男已順利退休轉任律師執業，公懲會的判決對他不痛不癢。

有人看不慣陳男犯錯後仍順利退休，2024年告發他偷查個資行為，台北地檢署偵辦認定陳男涉犯公務員偽造文書等罪嫌，考量他認罪表示悔悟，未外流或非法利用查詢到的個資，且已退休無法使用公務電腦與帳密再犯，處分他緩起訴1年、須支付公庫12萬元，依職權送高檢署再議。

高檢署認為本案被害人眾多，不宜緩起訴，且北檢處分陳男的緩起訴公益金偏低，發回北檢續查。檢方斟酌全案事證，今年（2026年）1月改為起訴，陳男出庭認罪求緩刑，北院今依偽造文書等罪，合併判處2年徒刑、緩刑3年，可上訴。

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