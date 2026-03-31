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社會 社會焦點 保障人權

輾死女大生判4年半！母認為太輕　律師嘆：只能到靈骨塔看罐子

記者許權毅／台中報導

台中市東海大學林姓女大生遭巨業客運司機施男駕公車輾過，今日台中地院以施男犯過失致死罪處4年6月刑期。林母由律師劉建志轉述說，認為判決過輕。劉也說，判再重都無法彌補家屬心裡的痛，過幾天是清明連假，家屬只能到靈骨塔看「罐子」，如何釋懷？

▲▼檢警今天解剖東海女大生，調查有無二次輾壓的相關證據，且不排除改以殺人罪偵辦。（圖／ETtoday資料照）

▲東海女大生案今日判決出爐，施姓駕駛被判4年6月徒刑，林女家屬認為過輕。（圖／ETtoday資料照）

林母委任律師劉建志說，確實雙方已經達成調解，刑事部分，早上有跟家屬說明結果，家屬聽到仍認為過輕，不符合他們的意思，是否上訴，要看檢察官的意思，再研擬。

劉建志說，本案爭點就是在於是否適用殺人罪，施男當初在撞擊後，有往前行駛、倒車輾壓的行為，車子會移動一定是施男有動排檔桿，但把這樣的行為涵蓋在過失？「我們認為應該要論以殺人罪比較適妥。」

▲▼劉建志律師。（圖／記者許權毅攝）

▲林母委任律師劉建志說，判再重，都無法彌補家屬的痛。（圖／記者許權毅攝）

不過，劉建志也說，法院最終若是以過失致死罪論處4年6月，是一個趨於中間值。目前法院是以過失致死罪還用道交條例加重二分之一，總刑度落在7年以下，確實是中間值。

「判再重，都沒辦法彌補家屬的傷痛跟空洞。」劉建志透露，林姓女大生成績優異，畢業後考取會計師是沒問題的，一個女兒養到20多歲，正要發光發熱，卻遇到這樣的憾事，就如同過幾天是清明連假，除了祭祖也是家庭團圓時刻，家屬現在只能在靈骨塔看罐子，這是家屬很難去釋懷的。

▲▼快訊／東海女大生今火化告別式...肇事司機現身鞠躬弔唁。（圖／記者許權毅攝）

▲林母委任律師劉建志說，家屬只能到靈骨塔看罐子，該如何釋懷一個20多歲女兒就這樣離開。（圖／記者許權毅攝）

2024年9月22日21時13分，巨業客運公車施姓司機沿中區綠川東街直行，在中山路口時左轉，車頭撞擊正在穿越馬路的的林姓女大生與王姓學姐，施男發現後下車查看，發現王女坐在公車右前車頭，林女左手露出在右前車輪後側，施男稱為了避免輾壓林女，才又上車往前微微開，王女發現林女又被壓到，大呼停車，並指揮施男退後停車，結果輪胎又壓中林女的頭胸部。

檢方認為施男下車查看時，只有短暫探看，也沒有蹲下、趴地查看車底，又確實林女手臂當時在車輪後方，辯稱為避免進一步傷害，才往前開，並非全然無據。

檢方指出，難以認定施男撞擊後下車查看，又再度往前駕駛的行為，是要故意輾死林女，並不構成殺人罪。檢方認定，施男因駕駛公車有業務上過失致死前科，仍不思警惕，小心駕駛，導致本案林女死亡、王女受傷，林女家人承受天人永隔之苦，除依過失致死罪嫌將他起訴，並建請法院從重量刑，法院今日依過失致死罪判4年6月。

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