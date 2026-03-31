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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

去年虧損353萬　時力認募款辛苦：但絕不會把支持者捐款放口袋

▲▼ 時代力量主席王婉諭召開記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量主席王婉諭。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，其中還包含，公益侵占政治獻金6735萬。時代力量今（31日）公布2025年政治獻金狀況，收入1929萬元、支出2282萬元，共虧損353萬元。時代力量表示，量入為出、努力募款當然辛苦，但時代力量不會把支持者的捐款放進自己口袋，政治獻金不是政治人物的私房錢，這是對選民最基本的負責。

針對近日有關「政治獻金」的輿論討論，時代力量今（31）表示，財務「公開透明」是每一個政黨的義務，也是黨內始終堅守的原則。因此，時代力量也於今日正式公告 2025 年度黨內的財務狀況，向支持者報告。

時代力量表示，2025 全年政治獻金與黨費收入為1,929萬元，其中95%以上來自小額捐款，支出為2,282萬元；定期定額捐款每月平均26.8萬元。時代力量雖已失去補助款第二年，但在支持者的持續挹注下依然屹立。

時代力量指出，量入為出、努力募款對政黨而言當然辛苦。但黨內仍堅持財務紀律、公開透明的精神，不收取來路不明的黑錢、紅錢，更不會把支持者的捐款放進自己口袋。時代力量表示，政治獻金不是政治人物的私房錢，而是支持者的託付，公開收支、向支持者交代每一塊錢的去向，是對選民最基本的負責。

時代力量強調，完整財務報告將公布於官網，並依法向監察院完成申報，程序一步不省，數字也將一筆不藏。時代力量最後呼籲，2026 年是重要的選舉年，也是政黨的生存之役。時代力量會努力讓大家看見，一個值得信任的第三勢力該是什麼樣子。請大家繼續支持時代力量，和我們一起把更多專業、正直的人送進議會，讓台灣政治慢慢變好。

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