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兒童節及清明節連假將屆　南投籲事業單位及雇主依法給薪

▲南投縣政府。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣社會及勞動局提醒事業單位及雇主，依法給付兒童節及清明節連假出勤工資。（圖／南投縣政府提供）。

記者高堂堯／南投報導

兒童節及清明節將屆，南投縣社會及勞動局提醒事業單位及雇主，於國定假日應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給；若國定假日當天遇到員工原本的休息日、例假日，則須另在「工作日」安排員工補假一天，不論「全職人員」或「兼職、工讀生」都適用。

依據《勞動基準法》第37條及第39條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假、工資照給，雇主經徵得勞工同意於休假日工作者，工資應加倍發給；依據《紀念日及節日實施條例》，兒童節及清明節為國定假日，依據政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點第3點規定，兒童節（4月4日）於前一個上班日（4月3日）補假，清明節（4月5日）於次一個上班日（4月6日）補假。

縣府社會及勞動處指出，各事業單位排班與營運方式多元，如採排休制之事業單位或雇主，例如服務業、餐飲業等，國定假日或休假日期可能不一，可經勞工同意將國定假日與其他工作日對調實施，但應明確排出調移之休假日讓勞工了解，應將「國定假日」、「休息日」及「例假日」，事先釐清假別，以正確計算加班費之倍率，減少爭議發生；前述補休日期由勞資雙方自行協商、明確約定補假日期，如原訂補假日仍要上班，依法要用「國定假日加班」情況計算，需加倍給予加班費。

▲南投縣社會及勞動局提醒事業單位及雇主，依法給付兒童節及清明節連假出勤工資。（圖／南投縣政府提供）

事業單位及雇主比照「政府行政機關辦公日曆」出勤者，如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，雇主如有需要勞工於清明及兒童節連假期間加班，其各日出勤及工資給付規定如下：一、國定假日（4/3、4/6）：出勤者應加發1日工資，超過8小時部分：9-10小時加班費為1.34倍計算，11-12小時加班費為1.67計算；二、休息日（4/4）：出勤者依休息日給薪：前2小時加班費為1.34倍計算，第3至8小時加班費為1.67計算，第9至12小時加班費為2.67倍計算；三、例假日（4/5）：原則上不得使勞工出勤，但如符合《勞基法》第40條第1項規定（因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時），並經勞工同意及主管機關核備後，即可在當日出勤，雇主應加發1日薪資另再提供補休1日，第9至12小時加班費為2倍計算。

社會及勞動局林志忠局長呼籲各事業單位及雇主遵守勞動法規，共同營造友善的勞動環境；事業單位或勞工朋友如有勞動權益等問題，可撥打專線049-2246823或049-2222106轉分機1861、1863洽詢。

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