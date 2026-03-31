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親友在國外「塑膠袋都能隨便拿」　他傻眼了：只有台灣在吵

▲▼ 塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）

▲塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

中東局勢升溫衝擊全球石化供應鏈，國內近期傳出「塑膠袋之亂」。近日就有網友發文表示，他去買早餐時，店家已經不提供塑膠袋了，讓他覺得很傻眼。他舉例親友在日本與澳洲的狀況，指出國外賣場都有免費塑膠袋供民眾使用，質疑台灣的限塑政策只是變相收費的藉口。貼文曝光後，引起討論。

買早餐不提供塑膠袋

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這名網友在PTT上，以「X北喔 只有台灣在吵塑膠袋是X小？」為標題發文，提到他日前買早餐，因為只拿一個三明治，所以店家便不願提供塑膠袋。此外他還看到新聞指出，部分家具因含有塑膠成分，導致價格上漲。

舉日澳為例！他質疑變相收費

但原PO就說，他表姊住在日本，當地超商蔬果區都有擺放袋子讓民眾無限拿取。而在澳洲的同學也說，當地賣場同樣提供免費塑膠袋，可供消費者自由抽取。對比日澳兩國，原PO認為台灣因塑膠袋衍生一堆問題，質疑若是想變相收費大可直接明說。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「今天還有米袋漲價，所以白米也要漲價」、「以前不敢漲，現在發現只要隨便想個理由，反正大家還是會乖乖吞下去」、「找理由永久漲價啊」、「台灣日常啊」。

經濟部說明：供應無虞

針對塑膠袋缺貨潮，經濟部商業署說明，目前下游民生塑膠用品在各大通路庫存充足，國內產線量能可視需求隨時恢復生產，供應無虞。而部分業者反映叫貨不易，主要與境外供應來源有關，並非整體缺貨。後續將加強市場稽查，防範哄抬與囤貨情形。行政院也提出包含4月凍漲液化石油氣、原料優先供應內需、中油提前開爐提升乙烯供應等措施，以穩定市場供需。

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