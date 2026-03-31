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社會 社會焦點 保障人權

法庭花系列！應曉薇淚訴當年好紅　搬《探陰山》喊話審判長鍘林俊言

記者劉邠如／綜合報導

「當年我一天可以賺三萬，工地秀剪一刀就一百萬。」


台北市議員應曉薇在京華城案結辯時，將法庭現場拉回自己最風光的演藝年代。她細數過去從花系列、餐廳秀到綜藝舞台的經歷，強調自己18歲就進入演藝圈，曾主演多部戲劇，也曾是「被評價台灣十大明星之列」的人物。她對法官表示，自己早年就累積不少收入與資產，生活本來就很寬裕，「從來就不需要為生活奔波」，更不可能為了金錢鋌而走險。

應曉薇在庭上說，自己過去參加豬哥亮時代的餐廳秀，「當年我一天就可以賺三萬塊」，甚至連工地秀「剪一刀我就可以賺一百萬」，她藉此說明，自己並非在從政後才擁有穩定收入，也不是一個需要靠收賄改善生活的人。她強調，從演藝圈到政治圈，自己「早也看盡人世間之繁華」，從政的初衷不是牟利，而是希望幫助弱勢、投入公益。

在這場長篇結辯中，應曉薇不只為自己辯白，也將矛頭多次指向檢方辦案方式。她一開頭就向審判長、法官與檢察官致意，隨後表示，聽完檢方論告後「我心裡很難過」，認為許多內容是把她「根本沒做過的事」、「從來沒有說過的話」，硬套在她身上，甚至形容那些指控像是被「塞進我嘴巴裡」。她逐一否認曾帶威京集團主席沈慶京去見柯文哲與彭振聲，也否認曾辱罵、罰站市府公務員，強調這些說法都是「錯誤離譜的事情」。

她主張，自己身為議員，本來就有接受人民陳情、再把案件轉交市府依法處理的職責。她指出，在本案相關幾年裡，自己總共輔導917件服務案，京華城只占其中少數幾件；不論是召開協調會、參加便當會，或與行政官員溝通，在她看來都只是民代日常職務的一部分。她強調，議員本來就不是都市發展專家，能做的就是在合法、合情的前提下，替陳情人把意見傳達給政府，並持續追蹤，希望事情順利推進，這樣的工作模式與她處理其他案件並無不同。

對於檢方指稱她施壓公務員、介入京華城案，應曉薇則強烈反駁。她說，公務員覺得有壓力，不等於壓力客觀存在，更不代表她有施壓的情勢；議員監督行政，本來就會讓官員感受到壓力，但這是職務本質，不該被直接解讀成違法。她也多次質疑檢方是否為了成案，刻意扭曲京華城案的合法性，把每個人的對話、訊息、證詞都朝最惡意的方向解讀，再拼湊成所謂的犯罪故事。

除了案件攻防，應曉薇也花了很大篇幅談自己多年投入公益。她提到，自己認識余雪鴻已超過30年，長期跟著對方進監獄做教化工作，陪伴受刑人反省、改過，也親筆寫了高達14萬封信給受刑人，鼓勵他們奮發向上。她說，自己陪著做監所教化工作近28年，輔導過的死刑犯高達30人，甚至因長年寫信導致右手嚴重受傷。她強調，這些年無論是公益、體育協會、疫情期間捐款協助救災，背後都不是為了個人利益，而是希望讓社會更和諧、更安全。

針對檢方懷疑協會捐款流向與她個人有關，應曉薇也說得非常直接。她表示，本案涉及的五個協會，她都不是理事長，相關經費也都有支出證明、收據及報稅資料，不懂為何會被扭曲成收賄或洗錢。她反問，如果真的是不法匯款，怎麼會多年之後帳戶裡還留有近500萬元結餘？又怎麼可能以大剌剌開立抬頭清楚的支票、存入協會帳戶這樣的方式行賄？她更形容，以沈慶京這樣在商場打滾多年的企業家，不可能用這麼「粗糙」的方法做違法的事。

談到自己的財務狀況時，應曉薇更進一步列出收入來源，試圖說服法官自己沒有收賄動機。她稱自己每年有議員薪資近200萬元、房租收入、債權返還、孩子生父支付的家用與教育費等，加總後每年至少有860萬元可支應房貸、女兒教育費與生活開銷。她並說，若自己真的收了賄款，照理說房貸不會到現在還有4千多萬元；身為議員又受陽光法案檢視，所有財產申報都清清楚楚，沒有任何隱匿空間。

在法庭上，應曉薇不只一次談到羈押13個月的委屈。她說，自己從未想過逃亡，當時甚至是「自己乖乖的在台中機場等著辦案人員來辦我」，卻被外界形塑成要逃亡，成為羈押禁見的理由。她質疑，對她有利的證據為何全都消失，讓她至今仍不明白，自己被長期羈押的具體理由究竟是什麼。她也說，這一年多來不只承受身心煎熬，還要面對外界鋪天蓋地的抹黑與羞辱，對她和家人都是沉重打擊。

而整場結辯最受矚目的，莫過於她在尾聲時，將自己早年參演的《包青天》拿來比擬京華城案。她說，自己最紅的一部戲叫《包青天》，其中〈探陰山〉那段劇情讓她想到如今的處境，「包拯第一次到陰間辦案，為的是什麼？因為陰間在地獄的人，不知道如何跟包青天申冤，最後才發現一件事情，原來殺人的都不在地獄裡面，殺人的在外面活躍自在地活著。」隨後她當庭高喊：「報告審判長我勇敢地告訴您，我真的很希望你們就是現代包青天，最後應該虎頭鍘開鍘林俊言！」這段發言，也成為她整場結辯中最具話題的一幕。

結辯最後，應曉薇說，自己從政15年來始終不忘初衷，關心的都是中正、萬華的弱勢民眾，尤其是清寒學生與兒癌病童。她說，自己曾替孩子們辦人生第一本護照、出簽證費與零用錢，帶他們出國看看世界；也連續14年舉辦送愛到兒癌活動，在聖誕節前往醫院送禮給癌症病童。她強調，自己從來沒有把政治職務當成牟利工具，「我從來就沒有收賄的想法，也沒有收賄的動機，更沒有收賄的事實」，懇請法院依據所有證據，對她作出無罪判決。

▲▼ 。（圖／記者劉邠如攝）

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