獨／「社運咖」出事了！涉詐長者共餐補助　捧現金求和解被打臉

記者黃宥寧／台北報導

自稱「社運咖」的台北市內湖區金龍里前里長鄭允強，涉透過其實際負責的「台北市內湖永續發展協會」申請長者共餐等社區照顧補助，並以不實員工出勤與薪資資料核銷，被依詐欺取財、行使偽造私文書及行使業務登載不實文書等罪起訴。士林地院今（31）日開庭審理時，鄭允強當庭坦承犯行，並請求從輕量刑。

▲北市內湖區時任金龍里鄭姓里長偽造員工簽到詐補助遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

45歲鄭允強曾任台北市內湖區金龍里第12、13屆里長，並為北市內湖永續發展協會實際負責人，負責處理協會向台北市政府社會局申請社區照顧關懷據點、長者共餐等補助經費及核銷作業。

2019年1月至2023年6月間，鄭明知數名兼職員工實際任職期間與薪資申報內容不符，仍指示製作不實人事費簽到表與領據，並據以向社會局申請核銷補助。

檢方調查，部分員工實際時薪僅為160元或168元，但申報時均以177元計算，並填載與實際不符的工作時數；另有員工離職後仍被列入人事費申請名單，簽到表及領據亦出現偽造情形。社會局承辦人員依協會提供的紙本資料審核後核撥補助款共計51萬2048元。

不過，鄭允強在偵查中辯稱，協會經費並非全部來自社會局，部分活動支出由他先行代墊，補助款撥付後僅是回補先前費用；此外，向社會局申請核銷資料係由行政人員處理，他因業務繁忙未逐一查核，並基於信任交由他人代為用印，否認有意詐領補助。

法院今（31）日開庭時，鄭則改口坦承犯行，表示「當時因為一些因素才會犯錯」，如今願意面對問題並做出彌補，甚至帶13萬現金，就是希望與社會局達成和解。社會局代理人則表示沒有和解意願，請求法院依法量刑。

鄭的辯護律師指出，被告已坦承犯行並表達彌補意願，請求法院從輕量刑。庭後，鄭允強面對媒體詢問僅回應「無可奉告」，隨即離開法院。

鄭允強過去自稱「社運咖」，曾參與反核、太陽花學運及大埔事件等社會運動，並在地方推動社區營造及長者服務，如今卻因涉詐領長者共餐補助而遭起訴，全案將於4月28日宣判。