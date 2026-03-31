陸女富豪「換血回春」　抽嫩男血液「80歲還能來月經」

▲于文紅上傳在自己微博上的「美照」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸56歲女富豪于文紅自稱經營「換血回春」產業，替富豪更換年輕人的血液以保持青春，還自稱背後是海爾集團。對此，海爾金控30日發出聲明，撇清與于文紅的關係，強調雙方從未有過任何合作。

于文紅2004年創立虞美人集團，近幾年開始宣傳「換血回春」的業務，透過提起17至21歲男性血液中的「年輕功能蛋白」「微囊泡」製作成血漿來注射，宣稱可延緩衰老，甚至讓月經維持至80歲。

于文紅的「換血回春」價格高昂，據她透露，每個月的花費為150萬至2000萬元人民幣。

▼于文紅與外國嫩男結婚，還生下混血寶寶。（圖／翻攝微博）



于文紅更透露，自己背後是知名的海爾集團，以100億元收購了一家血液製品藥廠，還擁有官方的批文。

消息傳出後，海爾金控發出聲明，痛批于文紅謊稱受到海爾集團、盈康醫生的投資，還捏造「提取年輕人血液」「換血治療」等虛假業務的謠言。

海爾金控指出，于文紅並非海爾員工，海爾集團及旗下主體從未與虞美人開展任何合作，從未授權其以海爾名義對外宣傳。

▼于文紅接受電視台訪問，沒有美顏、濾鏡的樣貌。（圖／翻攝微博）



此外，海爾金控並強調，集團及旗下企業均依法依規開展經營，從未開展或參與網傳「血液微囊泡提取、換血治療」等業務。

在虞美人國際集團網站上，于文紅被稱為「會長」，並擁有多個頭銜，包含「藝術面雕創始人」「香港虞美人國際集團董事局主席」「虞美人救助專項基金副主任委員」等。

▼網友上傳于文紅無美顏的照片作為比對。（圖／翻攝微博）

