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大陸 大陸焦點 特派現場

川普奪取「哈爾克島」勝算？　伊朗不惜使用「焦土策略」全球受害

▲▼川普認想奪下伊朗石油。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲川普說出大實話，想奪下伊朗石油。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

記者任以芳／綜合報導

美伊戰爭進入關鍵轉折點，隨著美國向中東增派數千名兩棲攻擊力量，外界猜測川普（Donald Trump）政府可能發動地面攻勢，奪取伊朗石油出口命脈哈爾克島（Kharg Island）。此舉雖能切斷伊朗經濟支柱並作為談判籌碼，但也將面臨極高的平民傷亡風險，可能使美軍深陷長期戰爭泥淖。一方面，伊朗方面則已展現強硬姿態，不排除採取「焦土策略」自行破壞設施以防止被佔領，美伊無法和談，能源價格的上漲將推升全球通脹，將是影響美國今年中期選舉的關鍵變數。

哈爾克島作為伊朗石油出口的戰略前哨，地理位置極其關鍵。該島距離伊朗本土約15英里（24公里），該島位於離岸海域，由於水深條件優越，可一次停8艘「超大型原油運輸船」（Very Large Crude Carriers，VLCCs），這些油輪每艘可承載約200萬桶原油。

伊朗約90%的石油出口都經由哈爾克島運出，石油通過海底管道從伊朗油田輸送至哈爾克島，儲存後再裝載到油輪。島上分布大量儲油罐，總儲量可達約3000萬桶原油，約為美國俄克拉何馬州庫欣庫存的三分之一。根據伊朗官員說法，其日裝載能力超過600萬桶，必要情況下最高可達1000萬桶。

《新浪財經》報導，3月中旬美國的一輪轟炸主要針對哈爾克島上軍事資產，並未波及石油基礎設施。此後，美國總統川普一方面稱與伊朗談判取得進展，另一方面又提出要「奪取」伊朗石油出口樞紐，或將其「徹底摧毀」。任何此類行動都將顯著升級局勢。地面行動將帶來巨大風險，傷亡人數將急劇上升。

隨著美國增派數千名兵力進入中東，外界對於美軍發動地面攻勢、實質控制該島的猜測正在升溫。若美方成功控制哈爾克島，將具備直接切斷伊朗大部分原油出口的能力，進而對其施加極端的經濟壓力，並以此作為要求伊朗恢復荷莫茲海峽通航的談判籌碼。

在出口替代方案上，伊朗的選擇相對有限。雖然伊朗於2021年啟用了位於荷莫茲海峽東面的賈斯克（Jask）終端，但該設施使用頻率極低，至今僅裝載過5艘油輪，其規模完全無法與日處理量150萬桶的哈爾克島相比。

美軍入侵哈爾克島潛藏著巨大的軍事與政治風險。目前已有10多名美軍人員在伊朗戰爭中喪生，若發動地面奪取行動，美軍將面臨比空襲更直接且劇烈的傷亡威脅。此外，該島主要居民多為石油行業工人，軍事行動極易造成大規模平民傷亡，進而引發國際人權輿論的撻伐與美國國內的批評聲音。

▲▼ 伊朗哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）

▲伊朗哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）

針對戰爭的長期化問題，川普本人在採訪中已暗示，控制哈爾克島將是一項長期承諾。但是，美軍踏上伊朗領土展開地面行動，即意味著戰爭層級的本質改變，美國恐將因此越陷越深，難以從中東泥淖中脫身。這種「長期控制」的表態，也讓外界憂慮美軍將在當地演變成持久的佔領狀態。

儘管美國中央司令部表示，本月13日對哈爾克島的空襲摧毀海軍水雷儲存設施、導彈掩體等軍事目標，但美軍地面部隊仍可能在島上及來自伊朗本土的方向遭遇抵抗。

伊朗議會議長穆罕默德·巴蓋爾·加利巴夫表示，伊朗部隊「正在等待美軍從地面進入」。伊朗還可能採取「焦土」策略，即破壞自身石油基礎設施及哈爾克島跑道，以防止該地區被佔領。

哈爾克島出口受擾將衝擊全球石油市場。由於多數海灣產油國無法通過荷莫茲海峽運輸原油，目前油價已升至每桶100美元以上。雖然伊朗的石油產量大約只佔全球的3%，但其通過哈爾克島的出口仍超過多數OPEC國家。

如果哈爾克島遭到攻擊，伊朗很可能升級對中東能源基礎設施的打擊，這將進一步衝擊油氣市場。此外，還可能促使伊朗支持的胡塞武裝襲擊紅海航運，而沙烏地阿拉伯已經把紅海作為繞開荷莫茲海峽的替代出口路線。

能源價格上漲恐將推升全球通脹，美國的汽油價格正在持續攀升，生活成本問題將是美國今年中期選舉的關鍵議題之一。

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