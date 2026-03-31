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嘉藥四技申請一階放榜開紅盤　報名人數破2400人穩坐全國技職之冠

▲嘉南藥理大學四技申請一階放榜，吸引逾4600人報名。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學四技申請一階放榜，吸引逾4600人報名。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

115學年度四技申請入學第一階段31日放榜，嘉南藥理大學再度交出亮眼成績單。今年共吸引4671人報名，爭取全校僅475個名額，錄取率約10.2%，在少子化趨勢下仍逆勢成長，展現強勁招生實力。

▲嘉南藥理大學四技申請一階放榜，吸引逾4600人報名。（記者林東良翻攝，下同）

作為學校「金字招牌」的藥學系持續維持高人氣，今年共有2418人報名角逐200個名額，穩居全國技職科系之冠。除藥學系外，隨著高齡化社會與大健康產業崛起，社會工作系、化粧品應用與管理系、環境工程與科學系及醫務管理系等相關科系，也各自吸引超過200名學子報名，顯示學生選系更趨向產業導向與未來就業性。

▲嘉南藥理大學四技申請一階放榜，吸引逾4600人報名。（記者林東良翻攝，下同）

此外，餐旅管理系因應疫後消費轉向體驗服務與微型創業，一階通過人數與招生人數比高達31.5，競爭相當激烈；高齡福祉養生管理系則受銀髮產業發展帶動，報名人數較去年成長近3倍，成為另一大亮點。

▲嘉南藥理大學四技申請一階放榜，吸引逾4600人報名。（記者林東良翻攝，下同）

校方指出，近年在各項評比中表現亮眼，不僅於2026年《遠見雜誌》企業最愛大學生暨實習生調查中，榮獲南部私立技專校院第一，在「大學問」評比中，藥學系更奪下高中生最愛科大熱門校系全國榜首。2025年藥師國考表現同樣突出，通過率為全國平均兩倍，應屆畢業生第二階段更達100%通過，並拿下全國榜眼及第5名佳績。

▲嘉南藥理大學四技申請一階放榜，吸引逾4600人報名。（記者林東良翻攝，下同）

校長張翊峰表示，今年一階放榜持續開出紅盤，是外界對學校長期辦學成果的肯定，也是持續精進的動力。面對少子化與科技變革挑戰，學校將持續打造優質教學環境，並培育具備專業、熱情與品格的學生，成為大健康產業中不可取代的創新人才。

當多數人還在猶豫未來方向，有人已經開始往產業走、往需求靠。數字背後，其實是一場選擇的轉向——從「讀什麼」變成「未來能做什麼」。

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