道路救援遭坑殺！檢警拘捕8拖吊蟑螂2人收押　全是「小崔」徒弟

記者陸運陞／新北報導

新北市警方從去年陸續接獲民眾報案，車輛拋錨後上網尋求道路救援，但卻遭拖吊業者以扣車方式，恐嚇索取3至11萬元高額拖吊費。新北市刑大昨天（30日）收網，於雙北及桃園等地逮捕2名男子為首的犯罪集團等8人，並依恐嚇取財、強制、加重詐欺及組織等罪嫌移送，為首2人並經法院裁定收押禁見。

▲拖吊恐嚇集團將民眾車輛移至指定車行，並與車行老闆發生推擠衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，以26歲許姓男子及32歲蔡姓男子為首的拖車恐嚇集團，2人師出同門原本都在「小崔」拖車工作，離開後分別創立「宇生國際」、「騰至國際」拖吊車行，以經營「道路救援」、「拖吊服務」相關業務，並每個月花費15萬元購買網路廣告，藉以提高曝光度，讓被害民眾自己上門。

▲新北市刑大破獲以蔡男（第一位）及許男(第二位)為首的拖吊恐嚇集團。（圖／記者陸運陞翻攝）

經警方調查，從去年開始，雙北地區車輛發生故障的民眾，透過網路廣告聯繫集團控台，接話人員刻意以「出車基本費加里程計價」等模糊說詞回應，不明確告知費用，到現場後才在通訊軟體傳送夾帶高額費用條款內容，並催促回覆「同意救援」，讓民眾在不知情下成立不平等契約。

待車輛完成拖吊後，集團業務員隨後趕抵，以多人在場施壓方式，對民眾開出數萬至10幾萬不等高額拖吊費，甚至言語辱罵「賴皮豬」、「沒錢還拖吊」等字眼，甚至揚言提告或扣車以「依法可留置車輛30日並拍賣」方式恐嚇，使被害民眾心生畏懼，被迫交付款項。

▲拖吊恐嚇集團出動大批人力到場，以人數多脅迫被害民眾就範。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，經蒐證發現分別隸屬於2個犯罪集團分工縝密，分為「拖吊司機組」、「現場助手組」及「幕後控台組」，並以身材壯碩、手腳刺青的員工到場恐嚇施壓逼民眾就範，甚至要求未付款車簽立讓渡書，隨後將車輛拖吊至疏洪道內藏匿，使民眾求助無門。

警方清查，從去年起每月至少有30至40名被害人，每輛車被索取3到11萬元不等，其中最為誇張的發生在今年2月分新店安康路，僅移動車輛600公尺，開價9萬收取7萬元，以及同月份從烏來山區拖至市區，直接開價11萬元，不惜與車行老闆發生衝突，最後仍得手9萬餘元；粗估不法獲利每月達百萬元以上。

新北市刑大經數日蒐證確認，於昨天在台北、新北及桃園地區，逮捕許男及蔡男等8人，但都堅稱為消費糾紛，並非恐嚇取財，但警方在犯嫌手機內發現計劃性犯罪事證，警詢後依恐嚇取財、強制、加重詐欺及組織等罪嫌移送新北地檢署偵辦，經法院裁定主嫌許男及蔡男收押禁見。