　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

道路救援遭坑殺！檢警拘捕8拖吊蟑螂2人收押　全是「小崔」徒弟

記者陸運陞／新北報導

新北市警方從去年陸續接獲民眾報案，車輛拋錨後上網尋求道路救援，但卻遭拖吊業者以扣車方式，恐嚇索取3至11萬元高額拖吊費。新北市刑大昨天（30日）收網，於雙北及桃園等地逮捕2名男子為首的犯罪集團等8人，並依恐嚇取財、強制、加重詐欺及組織等罪嫌移送，為首2人並經法院裁定收押禁見。

▲新北市刑大破獲以許男及蔡男為首的拖吊恐嚇集團。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲拖吊恐嚇集團將民眾車輛移至指定車行，並與車行老闆發生推擠衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，以26歲許姓男子及32歲蔡姓男子為首的拖車恐嚇集團，2人師出同門原本都在「小崔」拖車工作，離開後分別創立「宇生國際」、「騰至國際」拖吊車行，以經營「道路救援」、「拖吊服務」相關業務，並每個月花費15萬元購買網路廣告，藉以提高曝光度，讓被害民眾自己上門。

▲新北市刑大破獲以許男及蔡男為首的拖吊恐嚇集團。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市刑大破獲以蔡男（第一位）及許男(第二位)為首的拖吊恐嚇集團。（圖／記者陸運陞翻攝）

經警方調查，從去年開始，雙北地區車輛發生故障的民眾，透過網路廣告聯繫集團控台，接話人員刻意以「出車基本費加里程計價」等模糊說詞回應，不明確告知費用，到現場後才在通訊軟體傳送夾帶高額費用條款內容，並催促回覆「同意救援」，讓民眾在不知情下成立不平等契約。

待車輛完成拖吊後，集團業務員隨後趕抵，以多人在場施壓方式，對民眾開出數萬至10幾萬不等高額拖吊費，甚至言語辱罵「賴皮豬」、「沒錢還拖吊」等字眼，甚至揚言提告或扣車以「依法可留置車輛30日並拍賣」方式恐嚇，使被害民眾心生畏懼，被迫交付款項。

▲新北市刑大破獲以許男及蔡男為首的拖吊恐嚇集團。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲拖吊恐嚇集團出動大批人力到場，以人數多脅迫被害民眾就範。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，經蒐證發現分別隸屬於2個犯罪集團分工縝密，分為「拖吊司機組」、「現場助手組」及「幕後控台組」，並以身材壯碩、手腳刺青的員工到場恐嚇施壓逼民眾就範，甚至要求未付款車簽立讓渡書，隨後將車輛拖吊至疏洪道內藏匿，使民眾求助無門。

警方清查，從去年起每月至少有30至40名被害人，每輛車被索取3到11萬元不等，其中最為誇張的發生在今年2月分新店安康路，僅移動車輛600公尺，開價9萬收取7萬元，以及同月份從烏來山區拖至市區，直接開價11萬元，不惜與車行老闆發生衝突，最後仍得手9萬餘元；粗估不法獲利每月達百萬元以上。

新北市刑大經數日蒐證確認，於昨天在台北、新北及桃園地區，逮捕許男及蔡男等8人，但都堅稱為消費糾紛，並非恐嚇取財，但警方在犯嫌手機內發現計劃性犯罪事證，警詢後依恐嚇取財、強制、加重詐欺及組織等罪嫌移送新北地檢署偵辦，經法院裁定主嫌許男及蔡男收押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
變天！北部降雨機率增　3波鋒面接力「全台濕答答」
北市家長看過來！　準公托補助全國最高、第二胎公托準公托免費
快訊／詐領百萬　姊妹負責人遭拘提
半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘　內行出招：蒼蠅也抓得
首公開！柯文哲一聽判17年　瞬間表情曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

找黑幫「凌虐開槍」害店員墜樓亡　台南超商女店長二審刑度減輕

選前掃黑金！士檢攜新北政風「查賄、防詐、盯塑膠囤貨」3箭齊發

快訊／新店某社區爆墜樓！1男「墜2F鐵皮加蓋屋頂」　命危搶救中

快訊／2長照中心姊妹負責人遭拘提　涉詐領百萬防疫獎勵9人到案

桃警封閉式路檢一夜扣12車！藍寶堅尼休旅駕駛無照　車主連坐罰

京華城案影像今上架！柯文哲聽聞判17年　轉頭望向律師畫面曝

看到亂漲價快檢舉！法務部突擊三縣市塑膠廠　嚴抓「囤貨蟑螂」

快訊／碎屍魔案張介宗74歲生日出庭　還是不認罪遭法官吐槽

奪命瞬間曝！中壢外送員「突停下倒地」…遭水泥車輾過斷兩截慘死

輾死女大生判4年半！母認為太輕　律師嘆：只能到靈骨塔看罐子

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

找黑幫「凌虐開槍」害店員墜樓亡　台南超商女店長二審刑度減輕

選前掃黑金！士檢攜新北政風「查賄、防詐、盯塑膠囤貨」3箭齊發

快訊／新店某社區爆墜樓！1男「墜2F鐵皮加蓋屋頂」　命危搶救中

快訊／2長照中心姊妹負責人遭拘提　涉詐領百萬防疫獎勵9人到案

桃警封閉式路檢一夜扣12車！藍寶堅尼休旅駕駛無照　車主連坐罰

京華城案影像今上架！柯文哲聽聞判17年　轉頭望向律師畫面曝

看到亂漲價快檢舉！法務部突擊三縣市塑膠廠　嚴抓「囤貨蟑螂」

快訊／碎屍魔案張介宗74歲生日出庭　還是不認罪遭法官吐槽

奪命瞬間曝！中壢外送員「突停下倒地」…遭水泥車輾過斷兩截慘死

輾死女大生判4年半！母認為太輕　律師嘆：只能到靈骨塔看罐子

網戀成真！孔令奇娶大馬火辣名媛「辦超奢華中式婚禮」現場曝光

找黑幫「凌虐開槍」害店員墜樓亡　台南超商女店長二審刑度減輕

人口逼近287萬穩居全國第二大城　台中殯葬投入70億兼顧人文科技

Lisa水晶比基尼上身變性感美人魚　慶生戴百萬蛇戒好貴氣

最多可領1.2萬台幣！南韓「發放補助金」編追加預算　對抗高油價

彭佳慧唱一半突喊卡！　哭到泣不成聲崩潰淚喊：對不起

技能點錯！八哥「酷酷掃」超逼真　但就是學不會講話

外資賣超台股807億　鴻海、台積電入列賣最多前十個股

「千億富太」拎400萬愛馬仕！　全球唯一有錢也買不到

苗栗醫院副院長涉伸鹹豬手　衛福部啟動調查評估懲戒

單依純遭批強行侵權唱〈李白〉　向李榮浩道歉…他再反嗆

社會熱門新聞

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

驚悚片！中壢外送員遭水泥車輾過　斷兩截慘死

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

即／中壢恐怖車禍！外送員遭水泥預拌車輾過　當場死亡

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

獨／關指部中尉軍官墜樓！重傷送醫搶救中

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

柯文哲驚爆通靈人士找上門

副院長強抱女員工　苗栗診所內部對話曝光

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

即／高鐵台中站黑煙遮月台　旅客捂鼻驚閑：還能坐車嗎

獨／男大生對撞物流車亡...跆拳教練悲曝他早熟又懂事

更多熱門

相關新聞

桃園副市長蘇俊賓提三大水資源策略助抗旱

桃園副市長蘇俊賓提三大水資源策略助抗旱

行政院今（26）日召開院會討論「當前供水情勢及因應措施」，針對水情概述也因應旱季期間供水提出調度幹管、科技造水以及其他多元水源等三大策略。桃園市副市長蘇俊賓建議，南北水資源調度雖有成效，但源頭水量不穩定是關鍵因素，呼籲中央加速建立「科技造水商業模式」與擴大支持「抗旱作物轉型」；此外，針對拖吊蟑螂案，蘇俊賓呼籲政院應賦予消保官即時裁罰權，「逕予裁罰並命限期改善」，才能有效遏止亂象。

「4/14闖市長室砍人」斗六市接恐嚇信

「4/14闖市長室砍人」斗六市接恐嚇信

新北刑大4警涉凌虐人犯取供　遭起訴求重刑

新北刑大4警涉凌虐人犯取供　遭起訴求重刑

移工突被架刀鎖喉　彰化男判4月

移工突被架刀鎖喉　彰化男判4月

黑幫「送神主牌」咒死討債　7煞落網

黑幫「送神主牌」咒死討債　7煞落網

關鍵字：

新北刑大拖吊蟑螂恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

連假雨更多！　「下最大」時間曝

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面