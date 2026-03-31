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中東戰火衝擊全球航空！油價飆破5成　大韓航空啟動「緊急模式」

▲▼大韓航空。（圖／達志影像）

▲因應全球油價上漲，大韓航空採取緊急策略。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

中東戰事持續升溫，伊朗封鎖荷姆茲海峽引爆全球能源危機，航空業首當其衝，尤其原油價格自2月28日衝突爆發以來已飆漲逾50%，航空燃油價格更翻倍上揚，亞洲多家航空公司被迫啟動「緊急經營模式」。其中，大韓航空率先宣布進入戰時體制，試圖在高油價與經濟不確定性中穩住營運。

大韓航空發言人31日表示，公司將實施「內部成本削減措施」，以確保在燃油價格飆升與全球經濟動盪下維持財務穩定。副會長禹基洪（Woo Ki-hong）在內部備忘錄也坦言，航空公司正面臨燃油成本激增，強調此次措施不僅是短期應急，更是強化體質的契機。

根據英媒《BBC》，南韓對中東能源依賴極高，因此特別容易受到衝擊。除了大韓航空外，韓亞航空（Asiana Airlines）、釜山航空（Air Busan）等業者近期也同步進入緊急模式。顧問公司PwC分析，航空業過去在新冠疫情期間曾採取類似策略，如今再次啟動，顯示情勢嚴峻，部分航空公司甚至可能減少航班或延後投資計畫以降低成本。

▲▼荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，波斯灣海域可見多艘貨船進出不得。（圖／視覺中國）

▲荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，波斯灣海域可見多艘貨船進出不得。（圖／VCG）

不只南韓，整個亞洲航空業正面臨「雙重打擊」，一方面是全球油價飆升，另一方面則是區域性燃油短缺。中國作為全球最大原油進口國，航空業同樣承受巨大壓力。中國東方航空警告，地緣政治衝突將對今年營運產生相當顯著影響。多家航空公司也已調高燃油附加費。傳出中國官方甚至要求煉油廠停止出口燃料，以穩定國內價格。

香港方面，國泰航空（Cathay Pacific）已全面在機票中加收燃油附加費，票價明顯上揚。新加坡則由新加坡航空（Singapore Airlines）與廉航酷航（Scoot）同步調漲票價，業者指出燃油成本占整體支出約30%，只靠調整票價並無法完全吸收成本。新加坡政府也決定延後原訂2026年4月上路的綠色燃油徵費。

日本情況則相對穩定。全日空（ANA）表示，由於先前已鎖定燃油價格，短期衝擊有限，因此不會調漲4、5月開票的燃油附加費。日本航空（JAL）則尚未針對燃油短缺採取具體措施，不過坦言中東航線停飛已推升日本往歐洲航班需求與票價。

印度則面臨另一層壓力。由於中東是其國際航線最大市場，大量航班取消衝擊營運，但需求仍存在。印度政府已暫時取消票價上限，允許航空公司調漲票價，同時預估3月至10月國內航班將減少約10%。此外，印度航空業還須面對因印巴緊張關係導致無法使用巴基斯坦領空的問題。

▲▼阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場第三航廈。（圖／路透）

▲阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場第三航廈。（圖／路透）

東南亞方面，菲律賓更於3月24日宣布進入「全國能源緊急狀態」，成為全球首例。該國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）警告，由於部分航空公司無法在海外加油，航班停飛將成為現實可能。該國近90%石油依賴中東進口，衝擊尤為劇烈。

專家分析，大型航空公司相對具備較多調度空間，例如可將長程航機轉往需求更強、願意支付較高票價的航線，或填補中東航線停擺後的市場空缺。例如新加坡航空已增加倫敦航班，澳洲航空（Qantas）也加密歐洲航線。

相較之下，中小型航空公司首當其衝，尤其是使用老舊、燃油效率較低機型的業者。顧問直言，這些公司「可運用的調整手段有限」，在燃油成本飆升下，恐成為此次能源危機的最大受害者。

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