陸男子「眼睛糊糊」以為「飛蚊症」　檢查後驚呆：得了愛滋病

▲陸男子以為自己患上飛蚊症，檢查後才發現是愛滋病引發的病變。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

深圳一名30多歲劉姓男子近期因右眼常感覺到「模模糊糊的」，原以為是飛蚊症，直到前往醫院檢查後才發現，竟然是愛滋病並併發巨細胞病毒視網膜炎。主治醫師表示，該病例顯示免疫力低下可能引發嚴重眼部病變，出現不明視力問題應及時就醫，最嚴重或導致失明。

《光明網》報導，深圳三十幾歲的劉先生，一個月前感覺右眼眼前總有揮之不去的「飛蚊」，看東西像隔著一層毛玻璃。他以為是最近熬夜刷手機，近視眼了，起初並不在意，直到一周前，他的視野中央突然被一片固定的、不斷擴大的黑影吞噬，視力急劇下降，他才趕緊去看眼科門診。

劉先生就醫後發現，右眼視網膜出現出血與黃色滲出之病徵，宛如「番茄炒蛋」一般，經進一步檢查確診為巨細胞病毒（CMV）性視網膜炎，醫師同時進行HIV篩檢，最終確認是感染愛滋病。

醫療團隊表示，該患者CD4細胞數僅為2，遠低於正常值（約400以上），顯示免疫系統嚴重受損，團隊隨後由感染科與眼科聯合治療，透過眼內注射藥物與全身抗病毒治療，控制病情並保住視力。

醫療團隊說明稱，愛滋病會攻擊CD4+T淋巴細胞，使免疫系統功能下降，潛伏體內的巨細胞病毒可能隨血液進入視網膜，在免疫力低下時大量繁殖，引發視網膜炎，嚴重時恐導致失明。

深圳市龍華區人民醫院感染科醫師鄒洪濤表示，若出現不明原因視力問題，如固定黑影或視力下降，應盡早就醫檢查，此外，愛滋病可防可治，關鍵在於及早檢測與治療。