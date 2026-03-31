718億新興預算是否動支？　卓榮泰：違背權力分立已送大法官解釋

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年度總預算持續卡關，國民黨立委林倩綺今（31日）質詢時「提醒」行政院要依法編列預算，行政院長卓榮泰則表示，林倩綺身為立委，應非常清楚立院、政院權責是什麼，行政院是編列預算，立法院則是審查預算，若立院替政院編列預算，破壞權力分立原則。林倩綺駁斥稱，只是提醒，沒有要替政院編預算。卓榮泰回應，這種提醒變成壓迫，3兆350億元總預算就是政院應編列的項目，至於其他違背權力分立的部分，行政院已送請大法官解釋。

立法院會日前通過同意先行動支總預算案中的38項新興計畫共718億元預算，國民黨立委林倩綺今（31日）質詢時「提醒」今年度總預算議題，她質疑，去年立法院已經通過軍人加薪、警消退休保障，以及停砍年金等重要法案，但行政院未依法完整編列預算，導致國會無法審總預算；立法院今年又顧及民生需求，通過718億元新興計劃預算，行政院選擇不執行，聲稱急著要用錢，卻不執行立法院通過的預算。

行政院長卓榮泰回應，林倩綺身為立法委員，應該非常清楚立法院和行政院的職權是什麼，行政院是編列預算，立法院則是審查預算。如果立法院代替行政院編列預算，這是破壞權力分立原則。

林倩綺反駁稱，立法院沒有要代替行政院編列預算，而是提醒該編的要編，大家都在合法的基礎才能往前走。卓榮泰則說，如果只是提醒，行政院感謝，但這種提醒變成壓迫，今年總預算3兆350億元，就是行政院應該編列的預算項目。至於其他違背權力分立的部分，行政院已送請大法官解釋。

林倩綺則說，在大法官解釋還沒有出來之前，「我們就依法來處理，好嗎？」