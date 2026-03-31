上班心情不好「公認做1件事」超紓壓　萬人點頭：錢花得值得

▲一票人坦言，滑機票變紓壓神器。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

你今天看機票了嗎？一名網友簡潔有力發文提醒，「你不能一心情不好就在看機票」，短短幾個字就引來3萬多人朝聖，並自首笑虧，「到年底前身上背了三張機票，好像可以活到那個時候了」、「機票跟廟裡求的護身符」；不過也有網友冷靜補刀一句，「出國是免稅不是免費」。

一名網友在Threads表示，自己只要心情一差，就會不自覺開始滑機票網站，本來只是隨便看看價格、轉換心情，沒想到越看越想飛，讓他忍不住提醒大家，「不能一心情不好就在看機票」。

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上班族爆共鳴：身上沒幾張機票沒動力上班



文章曝光後，引來大票上班族爆共鳴，這錢花得超值得，「機票跟廟裡求的護身符，效果是一樣的」、「不止要看，買了心情會更好，12月買到福岡3千和巴黎1萬5的機票，心情好到現在，最喜歡分享便宜機票了」、「甚至還看商務艙」、「身上沒有幾張機票是沒動力上班的」、「花兩、三萬可以阻止我自己辭職，蠻划算的」、「不管好壞都在看機票才是唯一解」、「這是真的，到年底前身上背了三張，好像可以活到那個時候了」。

但也有人哀號，「看了沒買…心情會更差」、「貼心提醒：出國是免稅不是免費」、「看了覺得貴，買不下手」、「機票漲超多，看了心情更不好了」、「看股票心情更不好，所以還是看機票吧」。