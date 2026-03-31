日小5男童「校門口下車」離奇失蹤！人間蒸發9天　深山找到書包

▲男童失蹤7天後，在山區發現他的書包。（圖／京都府警察）



記者王佩翊／編譯

日本京都府發生國小男童詭異失蹤案，一名讀南丹市立園部小學5年級的11歲男童安達結希，23日原定到校參加畢業典禮，然而早上父親將他載到學校停車場後便人間蒸發。警方29日在距離學校3公里遠的山區內發現他的書包，而根據31日公開最新調查進展指出，並未找到安達結希搭乘火車或公車等搭乘紀錄。

根據《富士新聞網》報導，京都警方表示，11歲的安達結希23日上午原定參加學校的畢業典禮。當天早上8時，他的父親親自開車將他送往校園內的停車場，並目送他下車。沒想到，安達結希下車後並未進入教室報到，校方發現人未到場後，於上午11時45分聯繫母親。

警方25日公開安達的長相與23日的服裝，然而搜救工作卻遲遲沒有結果。然而案情在29日出現重大轉折，有民眾在距離學校約3公里的園部町山區，發現了安達結希平時使用的黃色後背式書包。警方隨即在該地點擴大搜索範圍，直到31日上午仍持續出動大批人力入山，試圖尋找男童。

根據31日的最新調查結果顯示，安達結希失蹤後，警方全面調閱周邊車站、公車的電子票卡紀錄及監視器畫面，但至今未發現任何他搭乘大眾運輸工具的跡象。

警方公開安達結希的特徵為身高134.5公分、體型偏瘦，失蹤當天頭戴黃色帽子，身穿灰色長袖上衣（內搭刷毛衫）及米色輕便長褲（Chino pants），希望能盡快找到男童下落。