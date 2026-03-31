廣州暴雨！動物園集體憂鬱「落湯獅」爆紅　網笑翻：一定是獅戀了

▲淋雨的獅子被網友形容像失戀。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東廣州29日遭遇強對流天氣，一段長隆野生動物世界獅子在雨中淋濕、神情落寞的畫面在網路瘋傳，牠站在雨中任憑雨水落下，被網友形容「像是有什麼心事」，畫面既心酸又帶點喜感，引發熱議。

據《紅星新聞》報導，有網友拍下影片並調侃，「牠一定是獅戀了」、「獅子：哎…點解落雨都要返工」、「牠是怎麼做到淋雨髮型不塌的」，相關留言迅速在社群平台擴散。與此同時，廣東多地也出現劇烈降雨。

▲廣州動物園。（圖／翻攝自小紅書，下同）

氣象資料顯示，3月29日9時至30日9時，廣東全省有超過25毫米降雨的鎮街占比達28.0%，其中5個鎮街錄得超過100毫米的大暴雨，199個鎮街錄得50毫米至100毫米暴雨，另有258個鎮街錄得25毫米至50毫米大雨。具體來看，廣州黃埔區聯和街道107.5毫米、佛山禪城區祖廟街道105.1毫米、雲浮雲安區都楊鎮104.3毫米、肇慶高要區蜆崗鎮104.1毫米、惠州博羅縣楊僑鎮79.9毫米。

氣象部門指出，一般將1小時內降雨量達20毫米以上視為短時強降雨，其特點為局地性強、突發性強、降雨強度大且集中，危險性高於一般降雨。29日16時全國國家級氣象站降水榜顯示，廣州為降雨最強地區，如此短時間、高強度降雨，被形容為「高壓水槍式暴擊」。

天氣變化方面，廣東於30日下午起降雨逐漸減弱，部分地區甚至出現日暈現象。氣象專家指出，日暈又稱圓虹，是陽光穿過雲層時經冰晶折射或反射形成的光學現象。

不過氣象單位提醒，30日至31日受颮線影響，廣東仍將出現明顯強對流天氣，自西向東可能出現強降雨、8至10級雷暴大風及冰雹，局部甚至可能出現12級陣風或龍捲風，其中粵北與珠三角地區恐有大雨至暴雨，局部地區達大暴雨等級。

進一步預報顯示，4月1日至2日廣東降雨將明顯減弱。廣州方面，預計31日仍有雷雨，可能影響早晚通勤，相關單位呼籲民眾留意最新氣象預警，外出做好防雨準備，並警惕短時強風、雷電及局地冰雹等天氣風險。