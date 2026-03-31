華航長榮即起搭機「限帶2個行動電源」　星宇虎航明起實施

▲桃園機場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

國際民航組織（ICAO）27日宣布，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源。中華航空及長榮航空均宣布即日起跟進實施；星宇航空及台灣虎航則於4月1日起實施。

去年釜山航空一架自釜山飛往香港航班發生火警，事後發現疑似是行動電源或相關電子設備釀禍，目前我國國籍航空均禁止旅客於航班中使用行動電源。國際民航組織（ICAO）27日再宣布，為強化旅客和航空公司安全，每名旅客最多攜帶2個行動電源，但機組人員仍可根據作業需求攜帶使用。

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雖然我國目前並非ICAO會員，但民航局近日已邀集相關單位開會，將依循ICAO相關公告執行。中華航空及長榮航空均已公告，即日（31日）起規範每位旅客攜帶2個行動電源數量。

長榮航空指出，依據ICAO發布最新鋰電池行動電源相關規範，修訂隨身行李行動電源攜帶規範，3月31日起每個人最多可攜帶2個行動電源上機。

星宇航空也說，根據ICAO最新規範，4月1日起每位旅客最多只能攜帶2個鋰電池行動電源，不可托運且應隨身攜帶、勿置於座位上方置物箱；同時全程禁用、且禁止充電。

台灣虎航表示，因應ICAO最新飛安規範，基於飛安第一（Safety First）的原則，自4月1日凌晨0時起所有航班，將實施行動電源每人最多僅可攜帶2顆，同時禁止於機上使用。

桃園機場公司表示，民航局近日已召開會議，桃園機場將配合在報到櫃檯、廣播及告示牌協助航空公司宣導，目前多數航空公司都已配合調整，也呼籲旅客配合相關規定。

機場公司指出，依規定鋰電池本來就不能托運，後續在隨身安全檢查也不會有太大改變，但會要求免稅店在旅客購買行動電源時，主動提醒旅客攜帶數量規定。