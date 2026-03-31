駕「福特野馬」載妹想帥一波！失控上演貼壁秀…超糗畫面曝

▲黃男駕駛「福特野馬」欲超車，卻不慎開上山壁。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投埔里鎮昨(30)日發生一起福特野馬過彎失敗「開上山壁」的離奇事故，25歲黃姓男子駕駛綠色福特野馬跑車，載著19歲范姓女子行經中山路一段時，疑似超車不慎與前車碰撞，車輛失控貼著山壁側身「直立滑行」，驚險畫面曝光，所幸3人送醫後皆無生命危險。

警方指出，事故發生於昨日下午2時22分許，當時黃男駕車沿中山路往霧社方向行駛，欲超越前方由24歲蔡姓男子駕駛的黑色自小客車，未料對方正準備左轉，雙方因此發生碰撞。撞擊後福特野馬失控偏移，整輛車幾乎貼著山壁行駛，甚至一度呈現側傾狀態，山壁也被刮出長長痕跡，場面相當驚險。

▲山壁被磨了長長一條滑痕，此次事故共造成3人受傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

事故造成黃男與范女手腳多處擦挫傷，蔡男則無明顯外傷，3人均送醫治療後無生命危險。警方到場後對雙方駕駛進行酒測，結果均無酒駕或毒駕情事，也未發現其他明顯違規行為，詳細肇事原因仍待進一步釐清。警方呼籲用路人行經路口或變換車道、超車時，務必注意前方車輛動態並保持安全距離，以確保行車安全，避免類似事故再度發生。