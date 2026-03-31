　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

駕「福特野馬」載妹想帥一波！失控上演貼壁秀…超糗畫面曝

▲黃男駕駛「福特野馬」欲超車，卻不慎開上山壁。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲黃男駕駛「福特野馬」欲超車，卻不慎開上山壁。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投埔里鎮昨(30)日發生一起福特野馬過彎失敗「開上山壁」的離奇事故，25歲黃姓男子駕駛綠色福特野馬跑車，載著19歲范姓女子行經中山路一段時，疑似超車不慎與前車碰撞，車輛失控貼著山壁側身「直立滑行」，驚險畫面曝光，所幸3人送醫後皆無生命危險。

警方指出，事故發生於昨日下午2時22分許，當時黃男駕車沿中山路往霧社方向行駛，欲超越前方由24歲蔡姓男子駕駛的黑色自小客車，未料對方正準備左轉，雙方因此發生碰撞。撞擊後福特野馬失控偏移，整輛車幾乎貼著山壁行駛，甚至一度呈現側傾狀態，山壁也被刮出長長痕跡，場面相當驚險。

▲黃男駕駛「福特野馬」欲超車，卻不慎開上山壁。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲山壁被磨了長長一條滑痕，此次事故共造成3人受傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

事故造成黃男與范女手腳多處擦挫傷，蔡男則無明顯外傷，3人均送醫治療後無生命危險。警方到場後對雙方駕駛進行酒測，結果均無酒駕或毒駕情事，也未發現其他明顯違規行為，詳細肇事原因仍待進一步釐清。警方呼籲用路人行經路口或變換車道、超車時，務必注意前方車輛動態並保持安全距離，以確保行車安全，避免類似事故再度發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資狙殺！大砍台股807億元
台大學生會長遭罷免　本人發聲
快訊／外送員慘死　身體遭輾成兩半
伊朗決策大亂！高層嚇到不敢開會「怕被炸死」　與美和談陷僵局
林家正日職首安出爐！　火腿5比4險勝
胡塞武裝正式參戰！威脅封鎖「紅海航道」　恐斷石油救命線
柯文哲驚爆通靈人找上門　結辯庭激辯22分鐘！看起訴書快吐血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高院前庭長喪偶「好奇未婚女」　私查女法官等134筆個資判刑2年

道路救援遭坑殺！檢警拘捕8拖吊蟑螂2人收押　全是「小崔」徒弟

法庭花系列！應曉薇淚訴當年好紅　搬《探陰山》喊話審判長鍘林俊言

快訊／中壢恐怖車禍！外送員遭水泥預拌車輾過　當場死亡

快訊／蘆洲鐵皮倉庫大火！警消15分鐘撲滅　宮廟陣頭用具成灰燼

駕「福特野馬」載妹想帥一波！失控上演貼壁秀…超糗畫面曝

柯文哲驚爆通靈人找上門　結辯庭激辯22分鐘！看起訴書快吐血

百歲婦離世舊衣櫃被載走！家人突接電話：裡面有50萬...急衝派出所

領6000元振興金！花壇4.2萬鄉民有福了　預計母親節後落袋

快訊／台中精明商圈男子高處墜落！「四肢骨折」送醫搶救

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

高院前庭長喪偶「好奇未婚女」　私查女法官等134筆個資判刑2年

道路救援遭坑殺！檢警拘捕8拖吊蟑螂2人收押　全是「小崔」徒弟

法庭花系列！應曉薇淚訴當年好紅　搬《探陰山》喊話審判長鍘林俊言

快訊／中壢恐怖車禍！外送員遭水泥預拌車輾過　當場死亡

快訊／蘆洲鐵皮倉庫大火！警消15分鐘撲滅　宮廟陣頭用具成灰燼

駕「福特野馬」載妹想帥一波！失控上演貼壁秀…超糗畫面曝

柯文哲驚爆通靈人找上門　結辯庭激辯22分鐘！看起訴書快吐血

百歲婦離世舊衣櫃被載走！家人突接電話：裡面有50萬...急衝派出所

領6000元振興金！花壇4.2萬鄉民有福了　預計母親節後落袋

快訊／台中精明商圈男子高處墜落！「四肢骨折」送醫搶救

范世錡遭新劇除名！疑遭 「于朦朧」案影響被消失　工作室緊急發聲

馮德倫揪陳奕迅拍短片「舒淇甜蜜催生」　被問合體吳彥祖笑：我們是BL老祖宗

日小5男童「校門口下車」離奇失蹤！人間蒸發9天　深山找到書包

高院前庭長喪偶「好奇未婚女」　私查女法官等134筆個資判刑2年

Q1交易恐創第3低量　永慶：42%民眾看跌房價

陸女富豪「換血回春」　抽嫩男血液「80歲還能來月經」

外資狙殺！大砍台股807億元　連4個交易日賣超

震民調／54.2%民眾不相信柯文哲清白　藍營支持者也半信半疑

安格斯12星座一周運勢3／30-4／5　牡羊人群中閃閃發亮、巨蟹蠟燭多頭燒

葉伊恬逆轉奪世界盃首勝　明決戰陳幸同爭16強門票

【超萌小背影】貓貓生氣奴才睡太久　全程滿臉委屈+轉頭不理人

社會熱門新聞

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

獨／關指部中尉軍官墜樓！重傷送醫搶救中

副院長強抱女員工　苗栗診所內部對話曝光

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

獨／男大生對撞物流車亡...跆拳教練悲曝他早熟又懂事

即／高鐵台中站黑煙遮月台　旅客捂鼻驚閑：還能坐車嗎

遭AI深偽汙衊抹黑　金溥聰現身刑事局提告

即／高雄又傳重大車禍　5車連環撞1人送醫

京華城案北院一審錄音錄影公播今上架

更多熱門

相關新聞

上海祖孫3人「遭水泥車輾壓」1死1重傷

上海祖孫3人「遭水泥車輾壓」1死1重傷

上海閔行區去年11月發生一起重大車禍，一名婦人騎電動車接送兩名孫女放學途中，遭混凝土攪拌車撞擊並輾壓，造成1死2傷悲劇，其中7歲孫女雙腿高位截肢，後續治療費用龐大，涉事企業卻被指不聞不問，甚至在訴訟期間大幅減資，引發輿論撻伐。

賓士疑爆胎停路邊！國3土城段休旅車追撞釀3傷

賓士疑爆胎停路邊！國3土城段休旅車追撞釀3傷

台南女駕駛衝機車群影片曝！零件碎片「像雨炸開」

台南女駕駛衝機車群影片曝！零件碎片「像雨炸開」

保時捷客製化911致敬70年代賽車

保時捷客製化911致敬70年代賽車

地表最強雙門4座超跑正式進入量產

地表最強雙門4座超跑正式進入量產

關鍵字：

南投跑車車禍

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

連假雨更多！　「下最大」時間曝

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面