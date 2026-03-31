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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲驚爆通靈人找上門　結辯庭激辯22分鐘！看起訴書快吐血

記者張琦珍、黃楷元、李芸樺／台北報導

台北地院審理京華城等案一審，上周四依違背職務收賄等罪，合併重判台北市前市長柯文哲17年徒刑，並於今上架公開播送一審辯論與宣判錄音錄影。其中柯文哲在結辯庭中揭露，因為收押無法見父親最後一面，有通靈人找上他，跟他說爸爸的遺言，「如果我父親可以原諒那些人，我也會原諒他們。」

柯文哲在庭上陳述，他第一次看到那個起訴書時「感覺是快吐血」，明明事情就不是這樣，凡事都要做最惡意的解讀，抹黑影射認知作戰，「那本起訴書真的是網軍大全的巨著」，他的人生哲學是心存善念盡力而為，結果被抹黑誣賴陷害，「不怨恨這個世界還真的很困難，不過我會努力的。」。

接著柯文哲再提到羈押期間唯一讓他比較難過的就是，父親在台大醫院住院當天要開刀他卻被羈押，也無法見到最後一面，這是一個很難以彌補的遺憾。後來有一個通靈的人來找他，「還跟我說我爸爸有話要跟我講」他雖然對怪力亂神一向是敬鬼神而遠之，還是很客氣的接待對方。

柯文哲說，爸爸有很多話連媽媽或陳佩琪都不願意講，「我知道他要告訴我，但是我沒有辦法聽。」，通靈人將他帶到佛寺「講一大堆」。但柯文哲沒轉述父親說了什麼，只說：「如果我父親可以原諒那些人，我也會原諒他們。」強調他一輩子都在救人，不要讓自己被仇恨淹沒。

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