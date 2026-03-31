砸4400萬導入AI提升飛安卻傳狀況不斷　空軍：已改正並完成驗收

▲2021年8月發生F-16降落時衝出跑道。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

媒體報導，空軍2025年斥資4400萬元，對軍機起降導入AI系統取代傳統人工觀測、提升軍機起降與投彈安全，但第一階段驗收後卻狀況不斷，不僅無法穩定追蹤軍機，還頻繁出現系統閃退。對此，空軍今（31日）表示，此AI系統是針對異常實施預警，並非要取代現行飛航管制程序，也不影響飛行安全；初期測試缺失已完成改正並驗收合格，目前運作情況良好，無報導指稱「設備形同虛設」情事。

《鏡週刊》報導，空軍司令部2025年斥資4400萬元建置「機場航空安全AI影像分析暨靶場訓練AI輔助分析系統」，原欲取代傳統人工觀測、提升軍機起降與投彈安全，防止2021年8月屏東機場F-16戰機在漢光演習預演時發生滑出跑道案重演，不過屏東機場第一階段驗收後卻狀況不斷，不僅無法穩定追蹤軍機，還頻繁出現系統閃退，而得標廠商神耀科技隸屬聯華神通集團，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前率團參訪其桃園富岡新廠，顯示其在無人機與國防供應鏈的戰略地位。

對此，空軍31日表示，司令部2025年設置機場AI影像分析及靶場訓練AI輔助分析系統，是透過地面攝製影像，自動比對飛機落地外型及飛行軌跡，並針對異常實施預警，並非取代現行飛航管制程序，亦不影響飛行安全。

空軍說，本系統為空軍首次建置，測試階段均依規劃逐步調整參數及增加資料庫數據，初期測試缺失亦已完成改正並驗收合格，目前運作情況良好，無報導指稱「設備形同虛設」情事。本部將賡續依使用單位回饋意見，督管承商依約優化系統，並持續蒐整影像素材以強化AI模組訓練，提升整體飛航安全。