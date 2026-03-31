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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸「未富先老」？　北大學者：AI、技術創新可提供解決方案

▲▼北京大學國家發展研究院院長、大陸央行貨幣政策委員會委員黃益平出席中國記協新聞茶座「走向新的增長模式」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲北京大學國家發展研究院院長黃益平。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

外界討論大陸經濟社會發展時，常以「未富先老」形容。北京大學學者認為，老齡化帶來勞動供給減少、養老醫療開支上升等問題，對經濟造成較大負擔，但是人工智慧（AI）創新、技術創新也可能為這些問題提供解決方案。

北京大學國家發展研究院院長、大陸央行貨幣政策委員會委員黃益平今（31）日出席中國記協新聞茶座，以「走向新的增長模式」為主題，與中外記者進行交流，他在場做出上述表示。

大陸的經濟、社會、收入目前還未發展到富裕國家的水準，卻開始出現發達國家會發生的老齡化問題，有學者就用「未富先老」來形容中國大陸的發展前景，《東森新媒體ETtoday》詢問黃益平，如何看待此觀點？

黃益平認為此觀點「有一定的道理」，大陸進入老齡化的時代相對早一些，在未來5至10年內，大陸要面對此較大挑戰，但與此同時，大陸也有前所未有的機會去應對問題。

黃益平指出，老齡化造成的困難有兩個方面，一是勞動供給減少，經濟成長也會受到影響。另一方面，老齡化也帶來需求問題，包括養老醫療開支明顯上升，對經濟造成較大負擔。他說，人工智慧創新、技術創新也可能為這些問題提供解決方案，例如勞動力供給減少，可透過相關技術協助工作，養老醫療問題也能透過技術手段來解決。

▲▼北京大學國家發展研究院院長、大陸央行貨幣政策委員會委員黃益平出席中國記協新聞茶座「走向新的增長模式」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲中國記協新聞茶座「走向新的增長模式」。（圖／記者陳冠宇攝）

至於進入老齡化階段的消費需求，黃益平認為，醫療養老需求、銀髮經濟等會變得更加活躍，如何把這些潛力挖掘出來，並和技術創新結合在一起，仍有機會可以實現平穩的成長。

由於最近中東局勢變化，國際能源價格持續上漲，外界關注，能源價格上漲對於今年中國大陸的進口通膨影響，以及會否進而影響中國的經濟政策和軍事政策。

黃益平表示，這個問題很大程度上取決於中東局勢不穩定會維持多長時間。他直言，能源價格上升對經濟的影響是實實在在的，因為能源仍是非常重要的投入，因此他較憂心能源價格上升以後，企業的盈利水準會受到衝擊，並不利於實體經濟發展。

黃益平接著說，進口通膨的壓力肯定會發生，且實際上已經發生，這取決於局勢將來延續多長時間、變得多嚴重。他說，大陸目前消費者物價指數（CPI）實際偏低，因此在消化和接受輸入型通膨壓力的能力，相對有一定空間，但仍會造成壓力。

談及能源飆漲對大陸貨幣政策有何影響時，黃益平說，對於輸入型通膨，貨幣政策的反應空間可能不一定很大，因為石油價格上升就引發通膨，但如果最後轉發成普遍通膨，貨幣政策當然要做反應，「這個是毫無疑問的」。

與此同時，黃益平指出，大陸在通膨上升，以及經濟成長速度的下行壓力之間，需要取得平衡。「我們最希望不穩定的局勢能盡快過去，如果能盡快過去，我覺得我們消化或者吸納這樣的衝擊空間，相對來說是比較大的。」

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