被判17年「329還在擔心台灣未來」　民眾黨幹部哭了：柯文哲很傻

▲林昭印覺得柯文哲很傻。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

民眾黨中央委員林昭印近日發文，替柯文哲抱屈。他質疑判決存在邏輯瑕疵，也認為檢調缺乏金流證據。林昭印坦言，即使柯文哲受委屈，仍持續關心少子化與司法改革等議題，這份對世間的熱情讓他忍不住落淚，並堅信其清白。貼文曝光後，引起討論。

質疑判決雙標！林昭印批抹黑

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民眾黨不滿創黨主席柯文哲被判17年徒刑、褫奪公權6年，發出全國動員令，號召支持者「上凱道、討公道」。林昭印就在臉書發文表示，木可小物開發票被說成侵占，但賴桑小舖、小英商店卻都沒事，難道民進黨就沒有基金會嗎？

林昭印接著說，抹黑2年、羈押1年，不只先押人再找證據，至今仍查無金流，用民眾黨2年後的210萬政治獻金，來當120億案子的前金，這時間邏輯根本不合理。

心繫台灣未來！他嘆柯文哲很傻

林昭印說，「我覺得柯文哲很傻」，因為柯文哲當天應該罵罵判決有多荒謬的，結果對方依然心繫台灣未來，掛心少子化與司法改革。林昭印坦言，想起柯文哲這兩年遭受的冤屈，自己忍不住流淚，「這是多傻、多善良的憨人」。他認為這份善良正是大眾願意力挺的原因，並在文末堅定喊話，「阿北加油，柯文哲，清清白白！」

貼文曝光後，不少支持者也回應，「就是這樣的阿北！一個簡單的人，讓我們很心疼，支持柯文哲到底」、「我看到你哭都想哭惹，突然覺得阿北真的是強者性格」、「但他也是這樣的人才會吸引到我們對吧」、「這就是阿伯一直說的，只有善的循環，才能使國家強大」。