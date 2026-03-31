台大學生會長遭罷免　陳柏承喊「問心無愧」：導火線是私人恩怨

▲台大學生會長陳柏承罷免案昨投票通過。（資料照片／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大第38屆學生會長陳柏承，因遭控職務延宕、無財務紀律等因素，昨經罷免投票通過，成為台大第一個被罷免的學生會長。陳柏承今以「問心無愧」回應，指爭議導火線為私人恩怨、預算刪減與「雞排換建言」爭議，並舉成功推動舍監案翻案為自己反駁，認為這事件讓學生自治公信力付出慘痛代價。

陳柏承在去年當選後，因為未經預算審查就宣稱要舉辦「發放雞排蒐集校務建言」等活動，引發台大學生不滿。台大學生會選委會昨天舉行罷免案投票，最終以443票同意、63票反對通過罷免案，成為第一位被罷免的學生會長，且443票同意票，還高於陳柏承當選會長拿到約340票的票數。

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根據罷免理由書，陳柏承遭控職務延宕，包括上屆幹部無法與陳柏承聯繫，導致交接事宜未能如期完成。另在去年11月16日晚間表達欲舉辦「發放雞排蒐集校務建言」活動，在未邀請兩位副會長與其他幹部參與下就對外發布貼文，且不僅毫無財務紀律與成本效益觀念，更規避學生代表大會監督機制，並開出空頭支票，還將輿論壓力轉嫁到學代會上。

參與罷免連署案的台大管理學院學生代表陳以潼指出，當初認為陳柏承是改革派，希望陳柏承能改善台大學生會長投票率過低狀況，沒想到陳柏承上任後跟著現有學生會體制對著幹，像是發雞排事件就是開空頭支票，希望這次罷免事件，讓外界了解，學生會不需要狂人政治。

另有台大學生表示，陳柏承無法接受不同意見，很難與他人溝通，連學生會內部也一樣。

對於遭到外界批評霸道不講理，陳柏承指出，這次爭議導火線為私人恩怨、預算刪減與「雞排換建言」爭議，首先是自己因刪減幹部工作費的強硬改革手段，引發學生會內部建制派成員的反彈，並在去年11月的「發雞排換校務建言」活動徹底爆發，為因應具急迫性的校長續任案，提出徵求500則學生建言即發放雞排提案，遭到學代會抹黑並強烈抨擊會長未事前取得學代會同意。

陳柏承也指控，這次罷免投票耗費近10萬元經費，結果投票率不到2%，且選務過程充斥瑕疵。並舉昨天舉辦台大舍監記者會，推動舍監案的翻案，這是自己原本競選會長想要做到的事情，「我可以肯定地說，我問心無愧。」他也感嘆表示，這場紛爭不僅鬥掉了一位學生會長，也讓台大學生自治的公信力與民主精神付出了慘痛的代價。