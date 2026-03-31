影／「青森睡魔抵嘉」全紀錄　源自奈良美智向文總分享青森睡魔祭

▲2026台日友好青森睡魔抵嘉全紀錄。（圖／文化總會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

文化總會昨天（30日）公開「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」全紀錄，透過影像呈現日本知名睡魔師於嘉義縣現地創作，與在地民眾、學生共同打造大型媽祖睡魔，並攜手台日學生在台灣燈會TEAM TAIWAN大遊行震撼亮相的過程。

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」邀請日本睡魔團隊跨海來台，取材配天宮樸仔媽、千順將軍與天地人三虎，歷時一個多月在嘉義現地創作，完成長9.3公尺、寬7公尺、高5.5公尺，融合在地信仰元素的大型睡魔。

文化總會祕書長李厚慶表示，2021年文總邀請奈良美智來台舉辦特展，當時奈良美智曾向文總夥伴分享青森最具代表性的祭典「睡魔祭」，這份來自故鄉的回憶，也成為此次計畫的起點。

李厚慶指出，目前青森共有16位現役睡魔師，分屬不同體制團隊，過去從未有共同製作睡魔的經驗，因此這次青森睡魔抵嘉計畫，不僅是睡魔師首次合體，更是繼2001年至大英博物館製作展演以來，睽違25年在海外製作大型睡魔，寫下了亞洲首例。

負責製作媽祖睡魔的睡魔師諏訪慎分享，製作過程中，最困難的部分還是臉部表情，為了不偏離台灣民眾對媽祖的印象，團隊特別前往配天宮實際觀察本尊，並多方參考了女性的意見來製作，讓睡魔在保有張力的同時，承載在地信仰的溫度。

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朴子配天宮總幹事丁廣穎說，配天宮鎮殿媽祖被譽為「不動天后」，其源自湄州祖廟迎請來台的開基媽；千里眼露出一根腳趾，代表一朝當官、一帆風順；順風耳露出五根腳趾，寓意五子登科；不同於多數宮廟將虎爺置於案桌下方，配天宮將虎爺供奉於桌上，展現獨特信仰特色。