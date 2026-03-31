結合事故案例進廠宣導　台南市交大強化大車安全意識

▲台南市交通警察大隊前進水泥車工廠，強化大型車駕駛安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為降低大型車交通事故風險，台南市政府警察局交通警察大隊日前前進轄內水泥車工廠，針對大車駕駛進行交通安全專題宣講，內容聚焦「視野死角」、「內輪差」及「停讓高齡者」等關鍵議題，並結合近期東區中華東路陸橋事故案例進行分析，提升駕駛風險辨識與防禦駕駛能力。

警方指出，大型車因車身高大，車頭前方與車側容易產生視線盲區，即便依規駕駛，仍可能因瞬間未察覺周邊人車動態而發生事故；此外，轉彎時產生的「內輪差」，更是機車與行人遭捲入事故的重要因素之一，對用路安全構成潛在威脅。

本次宣講透過實際事故案例解析，提醒駕駛人行經路口或轉彎時，務必減速慢行、加強觀察，切勿依賴經驗操作或僥倖心理，應隨時留意周遭環境變化，以降低事故發生機率。

同時，課程也特別強調高齡用路人保護。由於長者反應較慢、行動較緩，駕駛人應落實「慢、看、停」原則，主動停讓行人，提供充足通行時間與安全距離，避免憾事發生。

交通警察大隊大隊長賴銘助表示，交通事故往往發生在一瞬之間，與其事後追悔，不如事前防範。透過深入產業現場宣導，希望將交通安全觀念內化為日常駕駛習慣，讓駕駛人在兼顧工作效率的同時，也能確保自身與他人的生命安全。

警方強調，未來將持續走入各類產業場域，透過案例分享與實務交流深化交通安全教育，也呼籲民眾上路應提高警覺、遵守交通規則，彼此禮讓，共同打造安全友善的交通環境。當方向盤一轉，風險也可能跟著偏移。真正的安全，不是技術多熟，而是每一次都願意慢下來、多看一眼。