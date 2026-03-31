世界數據組織北京成立　中國籲制定數位治理國際規則

▲世界數據組織。（圖／翻攝新華社）



文／中央社

陸媒報導，為推動數據發展與治理實踐的專業性國際組織「世界數據組織」昨天在北京成立，中國副總理丁薛祥在會中建議探討制定數位治理國際規則，有效應對網路攻擊、數據犯罪等風險。

綜合中國青年報等陸媒報導，「世界數據組織」（World Data Organization）30日在北京舉行成立大會，主題為「共建數據合作平台·共享數字（位）發展機遇」。世界數據組織會員代表、中國國內外科技人員、政府官員和國際組織負責人等約500人參加大會。丁薛祥在會中宣讀中國國家主席習近平賀信並發表主旨講話。

丁薛祥表示，中國支持世界數據組織發展壯大，發揮彌合數據鴻溝、釋放數據價值、繁榮數位經濟的作用。

丁薛祥並指出，中國高度重視數據治理和數位經濟發展；要以世界數據組織成立為契機，推動完善全球數據治理，實現數位經濟健康發展。

他提出三點建議，首見是把握數據高流動性特徵，以開放合作促進數據高效流通使用。秉持共商共建共享理念，推動相關規則標準的制定、對接和互認，有效破除影響數據跨境流動的各種障礙。

其次是把握數據高賦能性特徵，以普惠共享促進共同發展。加快落實聯合國全球數位契約，推動技術聯合研發和成果推廣應用，讓數據紅利更好造福各國人民。

第三是把握數據高敏感性特徵，以協同治理守住數據安全底線。探討制定反映各方意願、尊重各方利益的數位治理國際規則，嚴格保護個人隱私、商業秘密與重要數據安全，有效應對網路攻擊、數據犯罪等風險。

另據香港明報，「世界數據組織」理事長由中國科學院院士、南京大學黨委書記、香港中聯辦前副主任譚鐵牛擔任。